Hoa hậu Kỳ Duyên gây bất ngờ với diện mạo mái tóc tém cá tính và vóc dáng nổi bật Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện với mái tóc tém cá tính cùng phong cách thời trang sắc sảo, tôn vóc dáng thon gọn và thần thái quyến rũ.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân với phong cách hoàn toàn khác biệt. Thay vì hình ảnh mái tóc dài nữ tính quen thuộc, nàng hậu xuất hiện trong diện mạo mái tóc tém cá tính cùng thần thái lạnh lùng, sắc sảo.

Khoảnh khắc khiến nhiều khán giả không nhận ra Hoa hậu Kỳ Duyên.

Màn lột xác ấn tượng với phong cách thời trang cao cấp

Trong bộ ảnh mới, mái tóc tém màu đen giúp tôn trọn những đường nét góc cạnh trên gương mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên. Kết hợp cùng lối trang điểm nhấn vào đôi mắt và bờ môi, diện mạo mới mang đến hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ.

Bên cạnh sự thay đổi về kiểu tóc, Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn các thiết kế tông màu tối có điểm nhấn họa tiết bướm nổi. Thiết kế váy cổ yếm giúp khoe khéo lưng trần, trong khi trang phục croptop kết hợp chân váy ngắn tôn trọn vòng eo săn chắc cùng đôi chân thon dài.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe vóc dáng nổi bật trong tạo hình mới.

Phản ứng từ cộng đồng mạng trước diện mạo mới

Ngay sau khi loạt ảnh đăng tải, phần bình luận nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ trước màn lột xác táo bạo, đồng thời dành lời khen cho vóc dáng và thần thái của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nhiều người hâm mộ đánh giá mái tóc ngắn rất phù hợp với khuôn mặt của nàng hậu, mang lại khí chất hiện đại chuẩn thời trang cao cấp. Dù thay đổi phong cách, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn thể hiện được thần thái sang trọng và sức hút riêng biệt.

Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Việc liên tục làm mới hình ảnh cho thấy sự chủ động của Hoa hậu Kỳ Duyên trong xây dựng hình tượng cá nhân, giúp cô luôn duy trì sự quan tâm từ công chúng mỗi lần xuất hiện.