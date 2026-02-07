Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý với cử chỉ chăm sóc Thiên Ân tại nơi công cộng Khoảnh khắc Kỳ Duyên chủ động xách đồ giúp Thiên Ân tại nơi công cộng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Màn tương tác tình cảm của hai nàng hậu tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó thân thiết trong nhiều năm qua.

Mới đây, Đoàn Thiên Ân đã chia sẻ lại đoạn video ghi lại cảnh cô và Kỳ Duyên cùng xuất hiện tại một địa điểm công cộng. Điểm đáng chú ý trong đoạn clip là việc Kỳ Duyên chủ động cầm toàn bộ túi đồ của cả hai một cách tự nhiên. Hành động này khiến Thiên Ân không khỏi xúc động và xen lẫn sự hài hước khi chia sẻ về sự nhiệt tình của người chị thân thiết.

Màn tương tác đầy tình cảm trên mạng xã hội

Chứng kiến khoảnh khắc được chăm sóc, Thiên Ân viết: "Tôi xem lại video này tôi vừa thấy thương vừa mắc cười quá trời đất ơi. Bằng một thế lực nào đó sao bạn vô tình cầm hết vậy trời". Ngay sau đó, Kỳ Duyên cũng phản hồi lại bằng một dòng trạng thái đầy tình cảm: "Cuộc đời còn gì rực rỡ bằng Đoàn Thiên Ân".

Kỳ Duyên ăn diện giản dị, không ngần ngại giúp Thiên Ân xách đồ. Ảnh: IGNV

Sự tương tác tự nhiên và chân thành giữa hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho tình bạn gắn bó, không khoảng cách của hai người đẹp hàng đầu làng giải trí hiện nay.

Hành trình đồng hành từ công việc đến cuộc sống

Trong những năm gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động. Không chỉ đồng hành tại các sự kiện giải trí hay các chuyến công tác, cả hai còn dành thời gian cho nhau trong đời sống thường ngày. Sự gắn kết này được thể hiện qua những hành động quan tâm thiết thực dù cả hai đều có lịch trình làm việc riêng dày đặc.

Đáng chú ý, khi Kỳ Duyên tham gia dự án phim tại Bắc Ninh, Thiên Ân đã chủ động bay từ TP.HCM ra để chăm sóc và động viên. Ngược lại, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, Kỳ Duyên cũng tranh thủ trở về TP.HCM để gặp gỡ Thiên Ân. Những cử chỉ hỏi han, sự động viên đúng lúc trong những điều nhỏ nhặt nhất đã góp phần xây dựng nên hình ảnh một tình bạn đẹp và chân thành.

Thiên Ân chủ động chăm sóc chu đáo cho Kỳ Duyên trong thời gian đối phương đóng phim ở Bắc Ninh. Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn ăn diện đồng điệu mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FBNV

Việc duy trì tình bạn bền chặt trong môi trường showbiz luôn nhận được sự trân trọng từ công chúng. Sự đồng hành của Kỳ Duyên và Thiên Ân không chỉ dừng lại ở các dự án nghệ thuật hay cộng đồng, mà còn nằm ở cách họ sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc nhau trong cuộc sống thường nhật, tạo nên một hình ảnh gần gũi và tích cực trong mắt khán giả.