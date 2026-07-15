Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý khi dạo phố Hà Nội Hai Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân vừa có buổi dạo phố thư giãn tại Hà Nội với phong cách mặt mộc giản dị. Những khoảnh khắc đời thường cùng sự tương tác hài hước giữa cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân đã dành thời gian riêng để cùng nhau dạo phố Hà Nội, tận hưởng những phút giây thư giãn sau lịch trình bận rộn. Thay vì vẻ lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện, cả hai chọn trang phục đơn giản, để mặt mộc tự nhiên, tạo nên hình ảnh gần gũi giữa chốn đông người.

Tương tác hài hước trên mạng xã hội

Sau buổi gặp gỡ, Thiên Ân đã chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm lên trang cá nhân. Ngay lập tức, Kỳ Duyên để lại bình luận dí dỏm: "Ơ, tại sao lại gắn thẻ Bột vào hình của Bơ?", tiết lộ những biệt danh thân mật mà cả hai dành cho nhau.

Kỳ Duyên và Thiên Ân "tình tứ" khi có thời gian ở bên nhau. Ảnh: IGNV

Khi được khán giả hỏi về địa điểm vui chơi tại Hà Nội, Thiên Ân thừa nhận cô hoàn toàn tin tưởng vào sự dẫn dắt của đàn chị: "Nói thật chứ đi ra Hà Nội là Bột dẫn đi đâu là đi đó. Chứ thả ra là không biết mình đang ở đâu". Sự chân thành và thoải mái của nàng hậu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Tình bạn gắn bó trong làng giải trí Việt

Trong vài năm qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân duy trì mối quan hệ thân thiết hiếm có trong làng giải trí. Không chỉ thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện lớn, hai người đẹp còn đồng hành trong cuộc sống thường ngày và các chuyến du lịch. Kỳ Duyên thường xuyên chủ động đưa đón và chăm sóc Thiên Ân trong các chuyến công tác, trong khi đàn em cũng không ngại đến tận phim trường để cổ vũ đàn chị.

Kỳ Duyên và Thiên Ân từng chi tiền "khủng" để tặng quà cho đối phương vào mỗi dịp đặc biệt. Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên và Thiên Ân thể hiện sự tập trung dành cho công việc. Ảnh: FBNV

Sự gắn kết giữa các Hoa hậu sau khi đăng quang luôn nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Việc sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc và sẻ chia những khoảnh khắc đời thường như cùng đi ăn, du lịch hay gặp gỡ gia đình giúp các người đẹp xây dựng hình ảnh gần gũi và văn minh hơn trong mắt khán giả.