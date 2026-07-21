Hoa hậu LaToya Malcolm đột ngột qua đời ở tuổi 35 khiến dư luận bàng hoàng Tổ chức Miss Universe Jamaica xác nhận sự ra đi của cựu thí sinh LaToya Malcolm ở tuổi 35. Người đẹp vừa đăng quang Miss Jamaica Bikini International 2024 và là nghệ sĩ có tiếng.

Làng giải trí Jamaica vừa đón nhận tin buồn khi LaToya Malcolm, cựu thí sinh Miss Universe Jamaica 2024, qua đời ở tuổi 35. Thông tin này được tổ chức Miss Universe Jamaica chính thức xác nhận trên trang Instagram vào ngày 19/7, gây chấn động cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp tại quốc gia này.

LaToya Malcolm - cựu thí sinh cuộc thi Miss Universe Jamaica đã qua đời ở tuổi 35.

Sự ra đi đột ngột chưa rõ nguyên nhân

Ban tổ chức Miss Universe Jamaica đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước mất mát này. Trong thông cáo chính thức, đơn vị này nhấn mạnh LaToya Malcolm là một thí sinh đầy tự hào của mùa giải 2024 và gửi lời chia buồn đến gia đình cùng bạn bè cô. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của người đẹp 35 tuổi vẫn chưa được công bố.

Dưới bài đăng của ban tổ chức, hàng loạt khán giả và đồng nghiệp trong giới giải trí đã để lại những bình luận tiếc thương. Nhiều người từng làm việc cùng LaToya mô tả cô là một người tuyệt vời, luôn sở hữu nguồn năng lượng tích cực hiếm có và rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh.

Nhiều khán giả bàng hoàng trước tin LaToya Malcolm qua đời.

Hành trình nghệ thuật hơn một thập kỷ

LaToya Malcolm không chỉ là gương mặt nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc mà còn là một nghệ sĩ đa năng. Cô từng tham gia Miss Universe Jamaica 2024 trước khi giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Miss Jamaica Bikini International 2024. Bên cạnh lĩnh vực sắc đẹp, cô còn có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp với vai trò diễn viên và nghệ sĩ giải trí tại Jamaica.

LaToya Malcolm từng tham gia cuộc thi Miss Universe Jamaica 2024 trước khi đăng quang danh hiệu hoa hậu tại Miss Jamaica Bikini International 2024.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với Jamaica Observer sau khi đăng quang Miss Jamaica Bikini International, LaToya từng xúc động chia sẻ về người cha vừa qua đời hồi đầu năm. Cô cho biết chiến thắng đó là món quà dành tặng cha mình và tin rằng ông đang mỉm cười từ thiên đường. Bài đăng đầy cảm động này hiện đang được nhiều người hâm mộ chia sẻ lại như một lời tạm biệt dành cho người đẹp bạc mệnh.