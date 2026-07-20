Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách nàng thơ dưới ánh hoàng hôn Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa thu hút sự chú ý với bộ ảnh mới mang phong cách thanh lịch dưới ánh hoàng hôn. Nàng hậu sinh năm 2000 nhận nhiều lời khen nhờ visual trong trẻo và thần thái ngày càng đằm thắm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc mới trên trang cá nhân, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh, người đẹp xuất hiện với vẻ ngoài tối giản, tận hưởng không gian yên bình dưới ánh chiều tà ven sông.

Phong cách tối giản tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên

Thay vì những bộ cánh lộng lẫy hay lối trang điểm sắc sảo thường thấy trên thảm đỏ, Lương Thùy Linh chọn phong cách "nàng thơ" gần gũi. Cô diện trang phục có tông màu trung tính, thiết kế tinh tế giúp tôn lên vóc dáng cân đối và bờ vai thanh mảnh. Mái tóc dài để xõa tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng tạo nên tổng thể hài hòa với gam màu cam hồng của bầu trời hoàng hôn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây thương nhớ với visual nàng thơ dưới ánh hoàng hôn. (Nguồn: FBNV)

Thần thái trưởng thành sau nhiều năm đăng quang

Bối cảnh ven sông với ánh nắng chiều rực rỡ không chỉ làm nổi bật nhan sắc của nàng hậu mà còn tạo nên một không gian đầy chất thơ. Nhiều khán giả nhận xét rằng, sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, Lương Thùy Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp đằm thắm và trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe thần thái cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn. (Nguồn: FBNV)

Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho khả năng biến hóa hình ảnh linh hoạt của cô. Từ một hoa hậu sắc sảo trên sàn diễn đến một cô gái nhẹ nhàng trong đời thường, Lương Thùy Linh luôn biết cách duy trì sức hút riêng thông qua sự chỉn chu và hình ảnh tích cực mỗi khi xuất hiện.

Khoảnh khắc bình yên của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan thích thú. (Nguồn: FBNV)

Kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh không chỉ để lại dấu ấn bằng nhan sắc mà còn bởi trình độ học vấn và các hoạt động cộng đồng. Sự kiên trì xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp giúp cô giữ vững vị thế trong làng nhan sắc Việt giữa bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều gương mặt mới.