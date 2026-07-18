Hoa hậu Mai Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng, cáo buộc công ty quản lý nợ thù lao Hoa hậu Mai Phương chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với đơn vị quản lý sau gần 2 năm, liên quan đến các cáo buộc về việc không chi trả thù lao và biến chi phí đầu tư thành nợ.

Tối 18/7, Hoa hậu Mai Phương chính thức lên tiếng về việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý sau gần hai năm hợp tác. Theo thông cáo phát đi, quyết định này xuất phát từ những vi phạm nghiêm trọng mà phía công ty không khắc phục dù đã được yêu cầu nhiều lần.

Hoa hậu Mai Phương tối 18/7 đã lên tiếng về chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

Tranh chấp về tài chính và thù lao thực tế

Mai Phương khẳng định trong gần hai năm thực hiện hợp đồng, cô chưa nhận được bất kỳ khoản thù lao nào, dù các hoạt động cá nhân vẫn mang lại doanh thu cho công ty. Người đẹp cho biết chỉ nhận được một vài khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây.

Đáng chú ý, Mai Phương bày tỏ sự bàng hoàng khi công ty quản lý quy toàn bộ chi phí đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc thành khoản "công nợ". Theo thỏa thuận, đây là các khoản phía công ty phải chịu trách nhiệm đầu tư, nhưng thực tế lại được yêu cầu ký xác nhận là số tiền "tạm ứng cho Bên B".

Mai Phương cho biết cô không nhận được thù lao, ngoại trừ một số khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây.

Diễn biến xử lý và cơ sở pháp lý

Sự việc bắt đầu căng thẳng từ ngày 9/6/2026, khi Mai Phương gửi công văn yêu cầu thanh toán, điều chỉnh biên bản đối soát và cung cấp hồ sơ chứng từ liên quan đến doanh thu. Tuy nhiên, tại buổi làm việc ngày 10/6/2026, phía công ty được cho là đã tuyên bố cô "sẽ không có công việc gì nữa".

Sau nhiều lần gửi email nhắc lại yêu cầu nhưng không được giải quyết thỏa đáng, ngày 10/7/2026, Mai Phương chính thức gửi thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác. Cô viện dẫn Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 310 Luật Thương mại 2005 để khẳng định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là có cơ sở pháp lý do đối tác vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thỏa thuận.

Mai Phương cho biết cô bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời mong muốn vụ việc được giải quyết trên tinh thần thiện chí, thượng tôn pháp luật.

Mai Phương nhấn mạnh việc bảo lưu toàn bộ quyền lợi hợp pháp và mong muốn giải quyết vụ việc trên tinh thần thiện chí, thượng tôn pháp luật. Hiện tại, phía công ty quản lý vẫn chưa có phản hồi chính thức về những cáo buộc từ phía nàng hậu.