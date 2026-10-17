Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi chủ động tương tác cùng Thiên Ân tại sự kiện giải trí mới Xuất hiện hiếm hoi sau ồn ào công ty cũ, Hoa hậu Mai Phương gây ấn tượng với thần thái rạng rỡ và màn chào hỏi thân thiện cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương vừa thu hút sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Đây là một trong những lần hiếm hoi Miss World Vietnam 2022 tham gia hoạt động công khai sau những ồn ào liên quan đến công ty quản lý cũ cách đây không lâu. Bên cạnh diện mạo nổi bật, nàng hậu còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn hội ngộ bất ngờ với người quen trong giới giải trí.

Khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa Mai Phương và Đoàn Thiên Ân

Tại không gian sự kiện, Mai Phương đã có dịp gặp lại Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Những khoảnh khắc tương tác giữa hai người đẹp nhanh chóng lọt vào ống kính của khán giả và khách mời có mặt.

Hoa hậu Mai Phương đã có dịp gặp lại "người quen" - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ảnh chụp màn hình TikTok.

Trong những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Mai Phương chủ động tiến lại gần để chào hỏi Thiên Ân với biểu cảm niềm nở, thân thiện. Đáp lại sự nhiệt tình của đàn chị, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái trò chuyện. Cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ, cởi mở và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Sắc vóc cuốn hút của Miss World Vietnam 2022 sau thời gian kín tiếng

Không chỉ gây chú ý qua màn hội ngộ đồng nghiệp, diện mạo của Mai Phương tại sự kiện cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm và đánh giá cao.

Bên cạnh màn gặp gỡ bất ngờ, nhan sắc của Mai Phương cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Người đẹp diện bộ trang phục màu vàng nhạt may từ chất liệu ren xuyên thấu tinh tế, kết hợp dáng corset ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng thanh mảnh. Tổng thể diện mạo được hoàn thiện bởi kiểu tóc búi cao điểm xuyết lọn xoăn buông nhẹ, lối trang điểm sắc sảo cùng đôi hoa tai nhỏ và chiếc túi xách màu tím tạo điểm nhấn tương phản.

Kể từ thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương luôn nhận được sự đồng hành từ khán giả. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nghệ thuật, nàng hậu vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu và phong thái tự tin trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông.