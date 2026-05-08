Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ gây sốt với lượng tìm kiếm tăng vọt Từ khóa Mai Phương Thúy ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 1.000% trên Google Trends, khẳng định sức hút bền bỉ của Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 20 năm đăng quang.

Dữ liệu từ Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm từ khóa "Mai Phương Thúy" đạt khoảng 5.000 lượt trong vòng 12 giờ, tăng tới 1.000% so với thời điểm trước đó. Sự gia tăng đột biến này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hoa hậu Việt Nam 2006 trong lòng công chúng vẫn giữ nguyên độ nhiệt.

Từ khóa "Mai Phương Thúy" đang được nhiều người quan tâm, tìm kiếm trên Google.

Sức hút bền bỉ sau hai thập kỷ đăng quang

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm kể từ ngày Mai Phương Thúy giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Trong suốt hành trình hai thập kỷ, cô luôn được đánh giá là một trong những hoa hậu thành công và có tầm ảnh hưởng lớn tại showbiz Việt.

Sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới). Dù gặp sự cố thất lạc vali hành lý và nhập cuộc trễ, người đẹp vẫn xuất sắc lọt vào Top 17 chung cuộc. Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô từng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình "Âm Tính" và ghi dấu ấn đậm nét với khán giả qua một nhân vật có số phận đặc biệt.

Hoa hậu Mai Phương Thúy ít hoạt động nghệ thuật như trước nhưng vẫn duy trì sức hút với khán giả.

Chuyển hướng kinh doanh và duy trì lối sống cân bằng

Hiện tại, Mai Phương Thúy đã rút bớt khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh và đầu tư tài chính, đặc biệt là lĩnh vực chứng khoán. Dù kín tiếng hơn trước, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay lễ trao giải phù hợp, cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái sang trọng, vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang thanh lịch.

Mai Phương Thúy yêu thích thể thao, đặc biệt là tennis.

Bên cạnh công việc, người đẹp sinh năm 1988 dành thời gian chăm sóc sức khỏe, du lịch và trải nghiệm ẩm thực. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên. Để duy trì vóc dáng và sức khỏe, Mai Phương Thúy duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn, trong đó bộ môn yêu thích nhất của cô là tennis.