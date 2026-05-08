Hoa hậu Mai Phương Thúy duy trì sức hút sau 20 năm đăng quang Sau hai thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy hiện tập trung cho công việc kinh doanh, sống kín tiếng và giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Sau gần 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn duy trì sự quan tâm lớn từ công chúng dù đã chủ động rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh và đầu tư.

Tái xuất hiếm hoi tại sự kiện giải trí

Mới đây, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang diễn ra ở TP.HCM. Đây là một trong số ít lần nàng hậu tham dự hoạt động showbiz trong thời gian gần đây. Trước đó, cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân.

Mai Phương Thúy tại một sự kiện mới đây. Nàng hậu gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút, trẻ trung sau 20 năm đăng quang.

Ở tuổi U40, Mai Phương Thúy nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Thần thái tự tin cùng phong cách thời trang cá tính giúp người đẹp luôn giữ vị trí tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Lối sống tích cực và giữ sự riêng tư

Dù không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông, Mai Phương Thúy vẫn tương tác với khán giả qua việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cô ưu tiên đăng tải hình ảnh tận hưởng cuộc sống, gặp gỡ bạn bè và rèn luyện sức khỏe.

Mai Phương Thúy yêu thích thể thao, đặc biệt là tennis.

Đặc biệt, bộ môn tennis trở thành thói quen rèn luyện thể thao quen thuộc của cô. Việc duy trì vận động thường xuyên giúp người đẹp giữ gìn vóc dáng thon gọn cùng nguồn năng lượng tích cực.

Mai Phương Thúy kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Bên cạnh đó, Mai Phương Thúy vẫn duy trì lối sống kín tiếng về đời tư. Người đẹp chọn cách không chia sẻ về chuyện tình cảm hay kế hoạch riêng để bảo vệ sự riêng tư trước dư luận.

Hành trình từ sân chơi nhan sắc đến thương trường

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1,80 m. Cô giành vương mịện Hoa hậu Việt Nam 2006 khi 18 tuổi, sau đó đại diện quốc gia lọt Top 17 chung cuộc tại Miss World.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sở hữu vóc dáng quyến rũ.

Ngoài vai trò hoa hậu, cô từng tham gia lĩnh vực diễn xuất với vai nữ chính trong phim truyền hình "Âm tính". Tuy nhiên, người đẹp không theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài mà quyết định chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính.