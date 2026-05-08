Hoa hậu Mai Phương Thúy duy trì sức hút sau 20 năm đăng quang
Sau hai thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy hiện tập trung cho công việc kinh doanh, sống kín tiếng và giữ gìn vóc dáng thon gọn.
Sau gần 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn duy trì sự quan tâm lớn từ công chúng dù đã chủ động rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh và đầu tư.
Tái xuất hiếm hoi tại sự kiện giải trí
Mới đây, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang diễn ra ở TP.HCM. Đây là một trong số ít lần nàng hậu tham dự hoạt động showbiz trong thời gian gần đây. Trước đó, cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân.
Ở tuổi U40, Mai Phương Thúy nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Thần thái tự tin cùng phong cách thời trang cá tính giúp người đẹp luôn giữ vị trí tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Lối sống tích cực và giữ sự riêng tư
Dù không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông, Mai Phương Thúy vẫn tương tác với khán giả qua việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cô ưu tiên đăng tải hình ảnh tận hưởng cuộc sống, gặp gỡ bạn bè và rèn luyện sức khỏe.
Đặc biệt, bộ môn tennis trở thành thói quen rèn luyện thể thao quen thuộc của cô. Việc duy trì vận động thường xuyên giúp người đẹp giữ gìn vóc dáng thon gọn cùng nguồn năng lượng tích cực.
Bên cạnh đó, Mai Phương Thúy vẫn duy trì lối sống kín tiếng về đời tư. Người đẹp chọn cách không chia sẻ về chuyện tình cảm hay kế hoạch riêng để bảo vệ sự riêng tư trước dư luận.
Hành trình từ sân chơi nhan sắc đến thương trường
Mai Phương Thúy sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1,80 m. Cô giành vương mịện Hoa hậu Việt Nam 2006 khi 18 tuổi, sau đó đại diện quốc gia lọt Top 17 chung cuộc tại Miss World.
Ngoài vai trò hoa hậu, cô từng tham gia lĩnh vực diễn xuất với vai nữ chính trong phim truyền hình "Âm tính". Tuy nhiên, người đẹp không theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài mà quyết định chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính.