Về Báo Hà Tĩnh

Hoa hậu Mai Phương Thúy hội ngộ Khánh My: Mối nhân duyên bền chặt sau 14 năm

Vũ Sơn06/07/2026 11:51

Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa có buổi gặp gỡ thân mật cùng người mẫu Khánh My, khẳng định tình bạn gắn bó suốt 14 năm qua dù cả hai hiện có những định hướng sự nghiệp và cuộc sống riêng biệt.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong buổi gặp gỡ thân mật cùng người mẫu Khánh My. Dù đã rời xa các hoạt động sôi nổi của làng giải trí để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, nàng hậu vẫn duy trì những mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt sau nhiều thập kỷ.

Sự gắn kết sau hơn một thập kỷ trong giới giải trí

Trên trang cá nhân, người mẫu Khánh My đã chia sẻ những hình ảnh về buổi hội ngộ này. Đáng chú ý, cô dành cho đàn chị dòng trạng thái đầy tình cảm: "Mối tình 14 năm của em". Cách gọi này không chỉ thể hiện sự thân thiết mà còn minh chứng cho một tình bạn hiếm có, duy trì được sự gắn kết từ những ngày đầu bước chân vào giới nghệ thuật.

Mai Phương Thúy và Khánh My có mối quan hệ thân thiết suốt 14 năm qua.
Mai Phương Thúy và Khánh My vốn sở hữu mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FBNV
Buổi gặp gỡ đời thường của hai người đẹp sau thời gian dài.
Mai Phương Thúy và "mối tình 14 năm" đã dành thời gian ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Ảnh: FBNV

Trước thắc mắc của người hâm mộ về việc thiếu vắng những bức ảnh chụp chung (selfie) cận mặt trong lần gặp này, Khánh My khéo léo giải thích do bản thân ít khi có thói quen tự chụp ảnh. Đáp lại sự nhiệt tình của người em, Mai Phương Thúy cũng tương tác bằng các nhãn dán vui vẻ ngay dưới bài viết, cho thấy sự thoải mái và thấu hiểu giữa hai người.

Sự tương tác vui vẻ giữa Mai Phương Thúy và Khánh My trên mạng xã hội.
Mai Phương Thúy và Khánh My luôn thể hiện niềm vui khi có dịp gặp đối phương. Ảnh: FBNV

Cuộc sống kín tiếng và định hướng sự nghiệp của Mai Phương Thúy

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy dần chuyển dịch trọng tâm sang lĩnh vực đầu tư tài chính và kinh doanh cá nhân. Cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ hay các hoạt động giải trí quy mô lớn. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn được biết đến là người trọng tình nghĩa khi luôn dành thời gian ủng hộ và động viên đồng nghiệp trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Mai Phương Thúy hiện tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và đầu tư.
Mai Phương Thúy dành nhiều thời gian cho việc phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống riêng tư. Ảnh: FBNV

Việc duy trì được những tình bạn kéo dài hàng thập kỷ như giữa Mai Phương Thúy và Khánh My là điều đáng trân trọng trong showbiz. Nhìn chung, dù mỗi cá nhân đều chọn cho mình một lối đi riêng sau ánh hào quang sân khấu, sự gắn kết âm thầm và chân thành vẫn luôn là điểm sáng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Giải trí
        Hoa hậu Mai Phương Thúy hội ngộ Khánh My: Mối nhân duyên bền chặt sau 14 năm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO