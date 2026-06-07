Hoa hậu Mai Phương Thúy hội ngộ Khánh My: Mối nhân duyên bền chặt sau 14 năm Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa có buổi gặp gỡ thân mật cùng người mẫu Khánh My, khẳng định tình bạn gắn bó suốt 14 năm qua dù cả hai hiện có những định hướng sự nghiệp và cuộc sống riêng biệt.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong buổi gặp gỡ thân mật cùng người mẫu Khánh My. Dù đã rời xa các hoạt động sôi nổi của làng giải trí để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, nàng hậu vẫn duy trì những mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt sau nhiều thập kỷ.

Sự gắn kết sau hơn một thập kỷ trong giới giải trí

Trên trang cá nhân, người mẫu Khánh My đã chia sẻ những hình ảnh về buổi hội ngộ này. Đáng chú ý, cô dành cho đàn chị dòng trạng thái đầy tình cảm: "Mối tình 14 năm của em". Cách gọi này không chỉ thể hiện sự thân thiết mà còn minh chứng cho một tình bạn hiếm có, duy trì được sự gắn kết từ những ngày đầu bước chân vào giới nghệ thuật.

Mai Phương Thúy và Khánh My vốn sở hữu mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy và "mối tình 14 năm" đã dành thời gian ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Ảnh: FBNV

Trước thắc mắc của người hâm mộ về việc thiếu vắng những bức ảnh chụp chung (selfie) cận mặt trong lần gặp này, Khánh My khéo léo giải thích do bản thân ít khi có thói quen tự chụp ảnh. Đáp lại sự nhiệt tình của người em, Mai Phương Thúy cũng tương tác bằng các nhãn dán vui vẻ ngay dưới bài viết, cho thấy sự thoải mái và thấu hiểu giữa hai người.

Mai Phương Thúy và Khánh My luôn thể hiện niềm vui khi có dịp gặp đối phương. Ảnh: FBNV

Cuộc sống kín tiếng và định hướng sự nghiệp của Mai Phương Thúy

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy dần chuyển dịch trọng tâm sang lĩnh vực đầu tư tài chính và kinh doanh cá nhân. Cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ hay các hoạt động giải trí quy mô lớn. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn được biết đến là người trọng tình nghĩa khi luôn dành thời gian ủng hộ và động viên đồng nghiệp trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Mai Phương Thúy dành nhiều thời gian cho việc phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống riêng tư. Ảnh: FBNV

Việc duy trì được những tình bạn kéo dài hàng thập kỷ như giữa Mai Phương Thúy và Khánh My là điều đáng trân trọng trong showbiz. Nhìn chung, dù mỗi cá nhân đều chọn cho mình một lối đi riêng sau ánh hào quang sân khấu, sự gắn kết âm thầm và chân thành vẫn luôn là điểm sáng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.