Hoa hậu Phương Oanh gây chú ý với phong cách đời thường thanh lịch tại Indonesia Hoa hậu Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ diện mạo tươi tắn, gu thời trang tối giản cùng thần thái rạng rỡ trong chuyến du lịch Indonesia.

Hoa hậu Phương Oanh vừa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch tại Indonesia. Khác với hình ảnh lộng lẫy tại các sự kiện giải trí, người đẹp xuất hiện với phong cách trẻ trung, phong thái tự tin khi khám phá địa phương.

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc check-in tại một siêu thị địa phương với dòng trạng thái ngắn gọn: "Vi vu khám phá siêu thị ở Indonesia". Dù chỉ là những góc hình mua sắm đơn giản, cô vẫn ghi điểm nhờ diện mạo tràn đầy năng lượng.

Hoa hậu Phương Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ trong chuyến khám phá Indonesia. (Nguồn: FBNV)

Phong cách thời trang tinh tế và biểu cảm tự nhiên

Xuất hiện tại khu vực gian hàng trái cây, Hoa hậu Phương Oanh lựa chọn chiếc váy ren màu kem dáng ôm nhẹ, tôn lên đường nét thanh mảnh. Thiết kế sát nách kết hợp chi tiết thắt nơ phía sau mang đến tổng thể nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung.

Đáng chú ý, thần thái tự nhiên cùng các biểu cảm tươi tắn của người đẹp nhận được nhiều phản hồi tích cực. Mái tóc búi gọn gàng kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên làn da sáng cùng nét mặt hài hòa.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Phương Oanh khiến fan không ngừng xuýt xoa. (Nguồn: FBNV)

Sức hút từ hình ảnh đời thường gần gũi

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả dành lời khen cho sắc vóc cân đối cùng tinh thần tích cực mà Hoa hậu Phương Oanh thể hiện trong chuyến đi.

Khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Phương Oanh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. (Nguồn: FBNV)

Có thể thấy, việc duy trì phong cách đời thường gần gũi và chỉn chu giúp Hoa hậu Phương Oanh tiếp tục giữ vững sức hút đối với công chúng mỗi khi xuất hiện.