Hoa hậu Phương Oanh thu hút sự chú ý với vóc dáng thon gọn trong bộ ảnh đời thường Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ phong cách thời trang trẻ trung, rạng rỡ và sự tích cực hoạt động sau khi đăng quang.

Hoa hậu Phương Oanh vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường theo phong cách năng động. Người đẹp lựa chọn áo corset hai dây phối cùng quần jeans, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối và vòng eo thon gọn.

Phong cách đời thường trẻ trung và thần thái tự tin

Lối trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên giúp Phương Oanh thể hiện vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung. Trong từng khung hình, người đẹp liên tục thay đổi nhiều dáng chụp khác nhau nhưng vẫn giữ được thần thái tự tin trước ống kính.

Phương Oanh ăn diện trẻ trung trong cuộc sống đời thường

Phong cách đơn giản nhưng hiện đại của cô nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ của người đẹp. Nhiều ý kiến nhận xét Phương Oanh ngày càng biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với lợi thế ngoại hình, đồng thời giữ được hình ảnh thanh lịch mỗi lần xuất hiện.

Lịch trình bận rộn và sự chỉn chu sau khi đăng quang

Bên cạnh việc chăm chút cho hình ảnh cá nhân, Phương Oanh tích cực tham gia nhiều hoạt động trong ngành giải trí sau khi nhận vương miện. Từ các sự kiện, chương trình cộng đồng đến những dự án đồng hành cùng các thương hiệu, cô đều xuất hiện với diện mạo chỉn chu và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Phương Oanh rạng rỡ khi chụp ảnh cùng top 5 Miss Grand Vietnam 2026

Đáng chú ý, người đẹp cũng nhận được nhiều thiện cảm nhờ sự thân thiện và cởi mở mỗi khi tương tác với khán giả cũng như giới truyền thông.

Phương Oanh tích cực tham gia nhiều hoạt động và lịch trình công việc

Có thể thấy, diện mạo và phong cách của các người đẹp sau khi đăng quang luôn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn. Bên cạnh quá trình rèn luyện về ngoại hình và thần thái, sự tự tin cùng lối ứng xử tích cực chính là yếu tố giúp duy trì sức hút bền vững trước công chúng.