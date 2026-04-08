Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trong tạo hình cô dâu tinh khôi Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện lộng lẫy trong tạo hình cô dâu. Nhan sắc thăng hạng của người đẹp nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện lộng lẫy trong tạo hình cô dâu. Thực chất, đây là bộ ảnh người đẹp thực hiện nhằm giới thiệu bộ sưu tập thời trang cưới mới, khoe trọn vóc dáng cùng thần thái sang trọng.

Nhan sắc nổi bật trong các thiết kế váy cưới

Trong loạt hình mới, người đẹp thể hiện nhiều thiết kế váy cưới mang sắc trắng tinh khôi. Sự kết hợp giữa khăn voan dài, kiểu tóc búi gọn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng đã tôn trọn những đường nét thanh tú trên gương mặt của nàng hậu.

Hình ảnh Hoa hậu Thanh Thủy mặc váy cưới thu hút nhiều khán giả quan tâm. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Moli Queen)

Dù khoác lên mình mẫu váy thiết kế tối giản hay các dáng váy xòe bồng bềnh, Thanh Thủy vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp nữ tính và cuốn hút. Nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho thần thái rạng rỡ của người đẹp 24 tuổi, đồng thời gửi lời chúc cô sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc trong tương lai.

Vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn vô cùng cuốn hút của Thanh Thủy khi mặc váy cô dâu. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Moli Queen)

Hành trình khẳng định vị thế của Miss International 2024

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt khả ái cùng nền tảng học vấn tốt. Tên tuổi của người đẹp bắt đầu gây chú ý rộng rãi khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 nhờ chiến thắng thuyết phục và khả năng ứng xử thông minh.

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, sau đó chiến thắng Miss International 2024.

Đến năm 2024, Thanh Thủy tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss International 2024 và xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, cô liên tục tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện thời trang quốc tế và giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp, không vướng scandal.