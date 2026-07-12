Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2026 bị tước vương miện sát ngày thi quốc tế Ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan vừa thông báo tước danh hiệu của Eye Kanyalak Nookaew do vi phạm quy định nghiêm trọng về cung cấp thông tin. Quyết định này đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ không có đại diện tham dự đấu trường Miss Supranational 2026 tại Ba Lan.

Chỉ ít ngày trước khi cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Ba Lan, cộng đồng yêu sắc đẹp bất ngờ trước thông tin đại diện Thái Lan bị tước quyền dự thi. Quyết định từ ban tổ chức cấp quốc gia đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn quốc tế.

Vi phạm quy định nghiêm trọng về cung cấp thông tin

Cụ thể, Ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan thông báo người đẹp Eye Kanyalak Nookaew chính thức bị tước danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2026. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức sau quá trình xem xét và xác minh kỹ lưỡng từ phía đơn vị quản lý.

Eye Kanyalak Nookaew bị tước danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2026.

Theo thông báo chính thức, nguyên nhân dẫn đến quyết định cứng rắn này là do Eye Kanyalak Nookaew đã vi phạm các quy định dành cho người giữ danh hiệu, đặc biệt là việc cung cấp thông tin không chính xác. Đây được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản cam kết trong hợp đồng, khiến cô không còn đủ điều kiện để đảm nhận vai trò đại diện quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Thái Lan vắng mặt tại Miss Supranational 2026

Đáng chú ý, ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ không lựa chọn bất kỳ người đẹp nào khác để thay thế Eye Kanyalak Nookaew. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ hoàn toàn vắng mặt tại kỳ Miss Supranational năm nay. Đây là một thông tin gây sốc bởi Thái Lan vốn được đánh giá là một trong những quốc gia có thành tích ổn định và nổi bật tại sân chơi này.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan từng đưa tin Eye Kanyalak Nookaew phải nhập viện do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy lý do thực sự khiến cô dừng bước liên quan đến kỷ luật và quy định của ban tổ chức, thay vì yếu tố thể trạng như những đồn đoán ban đầu.

Người đẹp 26 tuổi từng được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành tích của Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.

Hồ sơ ứng viên đầy tiếc nuối

Sự vắng mặt của Eye Kanyalak Nookaew để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Cô sinh năm 2000, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m và đang hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực người mẫu. Về học vấn, người đẹp đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Sripatum.

Trước khi đăng quang ngôi vị cấp quốc gia, Eye Kanyalak Nookaew từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022. Với lợi thế về hình thể, phong thái trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tự tin, cô từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng của các đàn chị như Anntonia Porsild (đăng quang năm 2019) hay các vị trí Á hậu và Top 12 trong những mùa giải gần đây.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến diễn ra tại Ba Lan từ ngày 13/07, với đêm chung kết được tổ chức vào ngày 31/07. Việc thiếu vắng đại diện Thái Lan chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện cạnh tranh tại mùa giải năm nay.