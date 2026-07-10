Hoa hậu Thanh Thủy: 'Cỗ máy' tiềm năng chờ ngày bứt phá trên đường đua điện ảnh Dù sở hữu nhan sắc chuẩn điện ảnh và khả năng biểu cảm ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy vẫn chưa có vai diễn đầu tay sau gần 4 năm đăng quang, để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả.

Sau gần bốn năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy đã khẳng định vị thế vững chắc trong làng sắc đẹp Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, trong khi nhiều người đẹp cùng thời liên tục lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, nàng hậu này vẫn chưa sở hữu bất kỳ vai diễn nào trên màn ảnh rộng, tạo nên một khoảng lặng đáng tiếc trong sự nghiệp đa năng của mình.

Tiếc cho Hoa hậu Thanh Thủy nhiều tiềm năng nhưng vẫn chưa bén duyên với điện ảnh. (Nguồn: FBNV)

Nhan sắc chuẩn điện ảnh và tiềm năng chưa được khai phá

Sự nuối tiếc từ phía khán giả không phải là sự phủ nhận những thành tựu Thanh Thủy đã đạt được, mà là kỳ vọng vào một gương mặt hội tụ đầy đủ các yếu tố để tỏa sáng ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Với gương mặt thanh tú, thần thái đa dạng và hình ảnh ngày càng trưởng thành, Thanh Thủy được đánh giá là một nhân tố thú vị nếu được đặt vào một dự án điện ảnh phù hợp.

Đáng chú ý, Thanh Thủy từng có màn trình diễn ấn tượng khi xuất hiện trong MV "Dancing In The Dark" của Soobin Hoàng Sơn. Dù chỉ là một sản phẩm âm nhạc, nhưng khả năng truyền tải câu chuyện qua ánh mắt và phản ứng hóa học tự nhiên của cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và công chúng.

Biểu cảm của Hoa hậu Thanh Thủy trong MV từng được khán giả dành nhiều lời khen.

Bối cảnh thị trường và sự chậm chân đầy tính toán

Trong vài năm trở lại đây, điện ảnh đã trở thành hướng đi chiến lược của nhiều hoa hậu sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhiều người đẹp đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp, thoát khỏi cái bóng của một "người đẹp đi diễn". Chính vì vậy, sự vắng mặt của Thanh Thủy trên màn ảnh rộng càng khiến công chúng đặt nhiều dấu hỏi và kỳ vọng cao hơn.

Thực tế, Thanh Thủy sở hữu những lợi thế cạnh tranh rất lớn: gương mặt sáng sân khấu, chiều cao nổi bật và khả năng tạo cảm xúc tốt trước ống kính. Đây là những "thông số" lý tưởng cho một diễn viên triển vọng trong các dự án phim điện ảnh chất lượng cao.

Hoa hậu Thanh Thủy được đánh giá có gương mặt điện ảnh nhưng vẫn chưa có cơ hội thể hiện. (Nguồn: FBNV)

Thời điểm vàng để bứt phá giới hạn bản thân

Hiện tại, khi đã hoàn thành xuất sắc các trọng trách của một đương kim hoa hậu cả trong nước lẫn quốc tế, Thanh Thủy đang đứng trước ngưỡng cửa của những định hướng mới. Đây được xem là thời điểm thích hợp nhất để cô cân nhắc các dự án diễn xuất chuyên nghiệp, nhằm mở rộng giới hạn bản thân và đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ.

Nhiều khán giả hy vọng Hoa hậu Thanh Thủy sẽ sớm ghi tên mình vào làng điện ảnh Việt. (Nguồn: FBNV)

Mặc dù điện ảnh không phải là con đường bắt buộc, nhưng với những tố chất sẵn có, việc Thanh Thủy thử sức ở lĩnh vực này hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho điện ảnh Việt. Khán giả hoàn toàn có quyền tin rằng, trong tương lai gần, Thanh Thủy sẽ không chỉ được nhớ đến với danh hiệu hoa hậu mà còn là một diễn viên thực lực trên màn ảnh rộng.