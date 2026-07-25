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Hoa hậu Thanh Thủy diện sơ mi xuyên thấu đọ sắc cùng Lương Thùy Linh tại Hà Nội

Vũ Sơn25/07/2026 07:40

Xuất hiện tại sự kiện ở Hà Nội, Hoa hậu Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi diện sơ mi xuyên thấu, chung khung hình rạng rỡ cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Thanh Thủy vừa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí ở Hà Nội. Người đẹp gây ấn tượng bởi phong cách thời trang ấn tượng cùng thần thái rạng rỡ, tự tin đọ sắc bên Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Màn đọ sắc gây chú ý tại sự kiện ở Hà Nội

Trong loạt ảnh được Lương Thùy Linh chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Thủy lựa chọn trang phục áo sơ mi xuyên thấu nổi bật, tôn lên vẻ đẹp ngày càng thăng hạng. Đứng cạnh đồng nghiệp sở hữu đôi chân dài 1m22, cả hai tạo nên khung hình cuốn hút nhờ phong thái tự tin và năng lượng tươi tắn.

Thanh Thủy diện sơ mi xuyên thấu khi chụp hình cùng Lương Thùy Linh
Thanh Thủy diện sơ mi xuyên thấu khi chụp hình cùng Lương Thùy Linh.

Màn xuất hiện chung của hai người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc của cả hai, đồng thời thể hiện sự thích thú và mong muốn thấy hai nàng hậu đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động tiếp theo.

Tình bạn gắn bó trong đời sống và công việc

Bên cạnh những khoảnh khắc lộng lẫy tại sự kiện, Thanh Thủy và Lương Thùy Linh vốn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời thực. Mỗi khi gặp mặt, cả hai đều thoải mái trò chuyện, trêu đùa và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm tự nhiên.

Thanh Thủy và Lương Thùy Linh thoải mái trêu đùa đối phương
Thanh Thủy và Lương Thùy Linh thoải mái trêu đùa nhau khi gặp gỡ trong đời thường.

Trong giới giải trí, việc các hoa hậu giữ tình cảm gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau ngày càng trở nên quen thuộc. Thay vì bị đặt lên bàn cân so sánh hay cạnh tranh, Thanh Thủy và Lương Thùy Linh chọn xây dựng tình bạn dựa trên sự tôn trọng, thường xuyên tương tác và dành lời động viên cho đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Thanh Thủy và Lương Thùy Linh luôn ủng hộ nhau
Cả hai luôn ủng hộ và quan tâm đến đối phương trong công việc lẫn đời tư.

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        Hoa hậu Thanh Thủy diện sơ mi xuyên thấu đọ sắc cùng Lương Thùy Linh tại Hà Nội
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