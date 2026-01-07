Hoa hậu Thanh Thủy đón tuổi 24 bằng màn từ chối thực tại hài hước Trong ngày sinh nhật tuổi 24, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến người hâm mộ thích thú với đoạn video bỏ chạy đầy hóm hỉnh khi đối diện với con số tuổi thật trên chiếc bánh kem.

Ngày 1/7, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức bước sang tuổi 24. Thay vì những hình ảnh lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện nhan sắc, người đẹp đến từ TP. Đà Nẵng đã lựa chọn cách kỷ niệm ngày đặc biệt bằng một video mang tính giải trí cao, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc hài hước trong ngày sinh nhật

Trong đoạn clip được chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Thủy xuất hiện với diện mạo trẻ trung, đội mũ sinh nhật và chuẩn bị thực hiện nghi thức thổi nến. Điểm nhấn của đoạn video nằm ở sự thay đổi bất ngờ trên chiếc bánh kem. Ban đầu, chiếc bánh được cắm nến số 14, tượng trưng cho độ tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một thành viên trong ê-kíp đã khéo léo thay đổi con số 1 thành số 2, xác nhận độ tuổi 24 hiện tại của nàng hậu. Trước tình huống này, Miss International 2024 đã có phản ứng đầy bất ngờ khi mở to mắt kinh ngạc và lập tức quay người bỏ chạy khỏi khung hình, tạo nên một tình huống hài hước khiến người xem thích thú.

Hoa Hậu Thanh Thủy bỏ chạy khi thấy số tuổi trên chiếc bánh kem. Ảnh từ video: FBNV

Hình ảnh đời thường gần gũi của Miss International 2024

Phản ứng của Thanh Thủy dù chỉ là một màn dàn dựng vui nhộn nhưng đã phản ánh đúng tính cách tự nhiên, hóm hỉnh mà cô luôn xây dựng kể từ khi đăng quang. Dù đang gánh vác trọng trách của một hoa hậu quốc tế, người đẹp sinh năm 2002 vẫn giữ được sự trẻ trung và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc lầy lội để kết nối với người hâm mộ.

Bên cạnh những giây phút tỏa sáng trên sân khấu, Thanh Thủy cũng thường xuyên xuất hiện với phong cách giản dị trong đời sống thường ngày. Sự đối lập giữa vẻ đẹp thanh lịch khi làm việc và tính cách thân thiện, hài hước ngoài đời giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Hoa Hậu Thanh Thủy giản dị dạo phố ngày thường nhật. Ảnh: FBNV

Hành trình rực rỡ ở tuổi 24

Bước sang tuổi mới, Huỳnh Thị Thanh Thủy đang ở trong giai đoạn rực rỡ nhất của nhiệm kỳ Miss International 2024. Cô không chỉ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng mà còn là gương mặt đại diện tiêu biểu tại nhiều sự kiện văn hóa, thời trang trong và ngoài nước.

Với nhan sắc ngọt ngào và nền tảng tri thức tốt, Thanh Thủy đang nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực thông qua cương vị của mình. Đoạn video sinh nhật ngắn nhưng đầy năng lượng này một lần nữa khẳng định sức hút của nàng hậu không chỉ đến từ danh hiệu mà còn từ tâm hồn vui vẻ và sự chân thành dành cho khán giả.