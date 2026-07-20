Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi cổ vũ BTS tại chung kết World Cup 2026 Hoa hậu Thanh Thủy vừa bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn của nhóm nhạc BTS tại trận chung kết World Cup 2026. Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này còn có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế như Madonna và Justin Bieber.

Chung kết World Cup 2026 vừa diễn ra, thu hút sự quan tâm của hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Bên cạnh cuộc đối đầu kịch tính dưới sân cỏ, sự kiện còn bùng nổ với sự góp mặt của dàn sao đình đám quốc tế. Trong đó, màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã trở thành tâm điểm thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Màn trình diễn bùng nổ của BTS tại World Cup 2026

Tại sân khấu chung kết, các thành viên BTS xuất hiện ấn tượng trong trang phục màu đỏ đồng bộ, lấy cảm hứng từ đồ bảo hộ đua xe mô tô. Đáng chú ý, các bộ trang phục đều có chi tiết số 7, biểu tượng đặc trưng gắn liền với tinh thần đoàn kết của nhóm. Sự kết hợp giữa âm nhạc sôi động và hiệu ứng sân khấu hoành tráng đã tạo nên một không gian giải trí đỉnh cao.

Hoa hậu Thanh Thủy, một người hâm mộ nhiệt thành của nhóm nhạc này, đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ ảnh chụp màn hình khi đang theo dõi phần trình diễn, kèm theo những dòng trạng thái bày tỏ sự thích thú và phấn khích.

Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ sự phấn khích khi BTS hát ở chung kết World Cuop 2026.

Không chỉ có BTS, đêm chung kết còn có sự góp giọng của huyền thoại Madonna và nam ca sĩ Justin Bieber. Sự giao thoa giữa thể thao và âm nhạc đã mang lại những cung bậc cảm xúc khó quên cho khán giả có mặt tại sân vận động cũng như qua màn ảnh nhỏ.

Niềm đam mê thể thao của nàng hậu Gen Z

Việc Thanh Thủy dành thời gian theo dõi World Cup 2026 không gây bất ngờ cho người hâm mộ, bởi cô vốn là người có tình yêu đặc biệt với bóng đá. Trước đó, vào tháng 1/2026, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tại giải vô địch châu Á, cô cũng đã nhanh chóng đăng tải lời chúc mừng: "Quá giỏi rồi, chúc mừng tuyển U23 Việt Nam".

Kể từ sau khi đăng quang, Thanh Thủy luôn xây dựng hình ảnh một nàng hậu năng động, hiện đại và gần gũi. Cô thường xuyên cập nhật những xu hướng giải trí mới nhất và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Lối sống tích cực cùng gu thời trang tinh tế giúp người đẹp duy trì sức hút lớn trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt tương tác cho mỗi bài đăng.

Thanh Thủy hiện là một trong những nàng hậu Gen Z được nhiều khán giả yêu mến.

Hiện tại, bên cạnh việc xuất hiện tại các sự kiện văn hóa và thời trang lớn, Thanh Thủy còn tập trung vào các dự án thiện nguyện và chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ. Sự trưởng thành trong phong cách và thần thái tự tin giúp cô khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng sau nhiệm kỳ hoa hậu.