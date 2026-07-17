Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với nhan sắc đời thường trong trẻo và phong cách tối giản Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc dạo phố với phong cách năng động, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và gương mặt rạng rỡ không cần váy áo cầu kỳ.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong một chuyến dạo phố. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí, nàng hậu sinh năm 2002 lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn giữ được thần thái tươi tắn và sức hút riêng biệt.

Sức hút từ phong cách thời trang năng động

Trong bộ ảnh mới, Thanh Thủy ưu tiên trang phục trẻ trung, mang tính ứng dụng cao. Lối phối đồ đơn giản không chỉ giúp cô thoải mái khi di chuyển mà còn tôn lên vóc dáng thanh mảnh và chiều cao ấn tượng. Điểm nhấn đáng chú ý là gương mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên, tạo nên tổng thể hài hòa và gần gũi.

Thanh Thủy xinh đẹp trong loạt ảnh đời thường. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải trên trang cá nhân, những hình ảnh này đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và tương tác. Đa số ý kiến từ người hâm mộ đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp. Nhiều bình luận cho rằng phong cách đời thường của cô có sức cuốn hút không kém gì khi diện những bộ váy dạ hội cầu kỳ, thậm chí còn mang lại cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn.

Thanh Thủy ghi điểm với vóc dáng thon gọn, săn chắc. (Ảnh: FBNV)

Hành trình hoàn thiện hình ảnh sau đăng quang

Kể từ khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy luôn duy trì được sức hút nhờ việc xây dựng hình ảnh tích cực và phong cách thời trang đa dạng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và lịch trình công việc dày đặc, cô thường xuyên chia sẻ những góc nhìn gần gũi về cuộc sống thường nhật, giúp khán giả có cái nhìn đa chiều hơn về một nàng hậu năng động và hiện đại.

Thanh Thủy ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ sau khi đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, dù xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ những sự kiện trang trọng đến những buổi dạo phố bình dị, Thanh Thủy vẫn khẳng định được vị thế của mình trong làng nhan sắc Việt. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trong trẻo và thần thái tự tin là yếu tố then chốt giúp cô luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía công chúng.