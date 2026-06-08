Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt khi diện váy cưới cùng chia sẻ hài hước về chuyện kết hôn Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy vừa đăng tải bộ ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi kèm dòng trạng thái dí dỏm, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh hóa thân thành cô dâu trong trang phục váy cưới trắng lộng lẫy cùng dòng trạng thái hóm hỉnh.

Sự thật đằng sau bộ ảnh diện váy cưới gây xôn xao

Mới đây, người đẹp sinh năm 2002 khiến các diễn đàn mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi. Kết hợp cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, Thanh Thủy tôn lên nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo và thần thái rạng rỡ.

Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng khi mặc váy cưới.

Đáng chú ý, đi kèm bộ ảnh là dòng chia sẻ đầy hài hước của nàng hậu: "Mai lấy chồng luôn được không?". Màn "úp mở" dí dỏm này lập tức nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc thanh lịch của Thanh Thủy khi diện trang phục cô dâu.

Hoa hậu Thanh Thủy cuốn hút với nhan sắc dịu dàng, trong trẻo.

Dù vậy, thực chất đây chỉ là bộ ảnh thực hiện cho một bộ sưu tập thời trang cưới. Dưới bài đăng, không ít khán giả bày tỏ mong muốn sẽ sớm được thấy người đẹp xuất hiện trong ngày trọng đại ngoài đời thực khi tìm thấy một nửa phù hợp.

Người đẹp 24 tuổi hài hước nói về chuyện lấy chồng, khiến khán giả thích thú.

Hành trình khẳng định bản thân từ vương miện quốc nội đến quốc tế

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngay từ những ngày đầu đảm nhiệm vương miện, cô đã xây dựng hình ảnh trẻ trung, gần gũi và giữ gìn hình ảnh cá nhân chỉn chu.

Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss International. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ năng giao tiếp tự tin và thần thái trình diễn chuyên nghiệp, cô đã xuất sắc vượt qua các đối thủ quốc tế để đăng quang Miss International 2024, mang về niềm tự hào lớn cho nhan sắc Việt.

Thanh Thủy đang là một trong những nàng hậu được yêu thích của làng giải trí Việt.

Đời tư kín tiếng của Miss International 2024

Song song với sự nghiệp giải trí ngày càng thăng hoa, Thanh Thủy duy trì lối sống kín tiếng về đời tư. Người đẹp chưa từng công khai bạn trai hay chia sẻ thông tin về chuyện tình cảm cá nhân với truyền thông.

Hiện tại, nàng hậu ưu tiên tập trung phát triển bản thân, tích cực tham dự các sự kiện thời trang, chương trình truyền hình cũng như hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu quốc tế qua các dự án cộng đồng.