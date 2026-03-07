Hoa hậu Thanh Thủy phản hồi về tình trạng sưng môi và tin đồn can thiệp thẩm mỹ Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi tiết lộ tình trạng đôi môi bị sưng to do kích ứng thời tiết, đồng thời khẳng định không can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ đẹp tự nhiên.

Hoa hậu Thanh Thủy, người giữ vương miện Miss International và Hoa hậu Việt Nam, vừa thu hút sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh gương mặt với đôi môi sưng to bất thường, kèm theo dòng trạng thái hài hước về việc không cần sử dụng son môi trong tình huống này.

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô đang bị sưng miệng, môi không thể đánh son.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sưng môi kéo dài

Mặc dù chưa công bố nguyên nhân cụ thể cho đợt sưng môi lần này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Thanh Thủy gặp phải sự cố tương tự. Cách đây vài tháng, cư dân mạng từng xôn xao trước hình ảnh đôi môi đầy đặn hơn mức bình thường của nàng hậu, dẫn đến nhiều nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm filler.

Trước những đồn đoán từ dư luận, Thanh Thủy đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận các phương pháp làm đẹp xâm lấn. Cô giải thích rằng tình trạng sưng môi thực chất là biểu hiện của kích ứng nhẹ. Nguyên nhân được xác định là do lịch trình di chuyển dày đặc và việc thay đổi khí hậu liên tục giữa các vùng miền, gây ảnh hưởng đến cơ địa nhạy cảm của người đẹp.

Cách đây vài tháng, Hoa hậu Thanh Thủy cũng từng bị sưng môi do dị ứng.

Hoạt động tích cực sau khi bước sang tuổi mới

Ở tuổi 24, Thanh Thủy đang tập trung phát triển sự nghiệp với hình ảnh trưởng thành và phong thái tự tin. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại các đấu trường nhan sắc lớn, cô vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ thông qua việc tham gia các sự kiện giải trí, chương trình thời trang và các dự án cộng đồng ý nghĩa.

Người đẹp chia sẻ rằng cô muốn xây dựng một phong cách gần gũi, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường thay vì chỉ chú trọng vào những hình ảnh lộng lẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách tiếp cận này giúp cô nhận được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Thanh Thủy duy trì sức hút sau khi hết nhiệm kỳ Miss International và Hoa hậu Việt Nam.

Trong dịp đón tuổi mới bên gia đình và đồng nghiệp, Thanh Thủy bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực để mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Với tinh thần lạc quan và hình ảnh sạch scandal, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng thời gian tới.