Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý tại thảm đỏ DANAFF 2026 với phong cách thanh lịch Xuất hiện tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự quan tâm lớn nhờ diện mạo trong trẻo và thần thái sang trọng khi đồng hành cùng đoàn phim Ốc Mượn Hồn.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026) với vai trò đại diện đồng hành cùng đoàn làm phim "Ốc Mượn Hồn". Ngay sau sự kiện, những hình ảnh được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận của cộng đồng mạng nhờ gu thời trang tinh tế và nhan sắc nổi bật.

Diện mạo thanh lịch trên thảm đỏ Liên hoan phim

Tại sự kiện điện ảnh lớn được tổ chức tại TP. Đà Nẵng, Hoa hậu Việt Nam 2018 lựa chọn bộ trang phục dạ hội có thiết kế cúp ngực màu trắng ngà. Điểm nhấn của bộ váy nằm ở phần chân váy xòe rộng được tạo phom bồng bềnh, kết hợp cùng các chi tiết đính kết tinh xảo chạy dọc thân váy. Thiết kế này không chỉ tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn giúp người đẹp khoe khéo bờ vai quyến rũ trong từng khung hình.

Bài viết chia sẻ trên trang cá nhân của Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: FBNV

Trái ngược với sự lộng lẫy của trang phục, phong cách trang điểm của Tiểu Vy tại DANAFF 2026 lại hướng đến sự tối giản. Nàng hậu ưu tiên lớp nền mỏng nhẹ, sử dụng tông son trung tính và kiểu tóc búi gọn phía sau. Sự tiết chế trong trang điểm giúp làm nổi bật những đường nét được đánh giá là "tỷ lệ vàng" trên gương mặt của cô, tạo nên tổng thể hài hòa và sang trọng.

Dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh

Đáng chú ý, ở những khoảnh khắc cận cảnh, Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi về sống mũi cao và thần thái nhẹ nhàng. Nhiều khán giả đã ví von diện mạo của cô như bước ra từ truyện cổ tích. Đây được xem là một trong những tạo hình ấn tượng nhất của người đẹp trong các sự kiện thảm đỏ gần đây.

Tiểu Vy đẹp tựa thần tiên tỷ tỷ trong bộ cánh bồng bềnh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, sự hiện diện của Tiểu Vy tại DANAFF 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng khi cô đồng hành cùng ê-kíp phim "Ốc Mượn Hồn". Đây là tác phẩm chính thức tham gia tranh giải tại hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của Tiểu Vy trong việc gắn bó và hỗ trợ các hoạt động thuộc lĩnh vực điện ảnh nước nhà.

Sau nhiều năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn duy trì được sức hút ổn định trước công chúng. Bằng việc theo đuổi phong cách thanh lịch và chú trọng vào vẻ đẹp tự nhiên, người đẹp tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại các sự kiện văn hóa và giải trí lớn.