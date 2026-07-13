Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc đời thường trong chuyến du lịch miền Tây Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc mộc mạc và phong cách nhẹ nhàng trong chuyến du lịch miền Tây, khẳng định sức hút tự nhiên sau nhiều năm đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng tại khu vực miền Tây. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, người đẹp ưu tiên phong cách tối giản với váy hai dây và nón lá, tôn lên đường nét thanh tú tự nhiên trên gương mặt.

Khung cảnh bình yên của miền sông nước trở thành nền tảng giúp thần thái của nàng hậu thêm phần nổi bật. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng trang phục đời thường giúp Tiểu Vy nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng về sự gần gũi, chân thực.

Tiểu Vy ăn diện điệu đà trong chuyến du lịch mới nhất. Ảnh: FBNV

Sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân

Sau nhiều năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn duy trì được sức hút ổn định trong làng giải trí. Bên cạnh các hoạt động thời trang và nghệ thuật, cô thường xuyên cập nhật những góc nhìn đời thường về các chuyến du lịch, công việc và thời gian thư giãn cùng bạn bè trên mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ.

Tiểu Vy tích cực cập nhật những khoảnh khắc đời thường lẫn công việc ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, người đẹp còn tích cực thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và tham gia nhiều dự án nghệ thuật mới. Dù lịch trình bận rộn, Tiểu Vy cho biết vẫn dành thời gian khám phá các địa danh mới để tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Việc các hoa hậu thoải mái chia sẻ hình ảnh ít qua chỉnh sửa, trang phục đơn giản đang trở thành xu hướng được công chúng đón nhận tích cực. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp khán giả thấy được vẻ đẹp thực tế mà còn tạo nên hình ảnh chân thực và gần gũi hơn của các biểu tượng nhan sắc trong đời sống thường ngày.