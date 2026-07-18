Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc sắc sảo và thần thái cuốn hút trong bộ ảnh mới nhất Hoa hậu Tiểu Vy gây ấn tượng với bộ ảnh mang phong cách sắc sảo, khẳng định vị thế nhan sắc hàng đầu nhờ gương mặt tỷ lệ vàng và thần thái chuyên nghiệp.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi công bố bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục ghi điểm nhờ phong cách sắc sảo, vóc dáng thanh thoát cùng khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Phong cách thanh lịch trong không gian sang trọng

Trong bộ ảnh lần này, Tiểu Vy lựa chọn bối cảnh mang tông màu vàng đồng chủ đạo, tạo nên cảm giác quyền lực và tinh tế. Trang phục của nàng hậu được thiết kế tối giản với hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo, kết hợp cùng chi tiết vải voan mềm mại vắt qua vai tạo điểm nhấn. Sự kết hợp này không chỉ tôn lên vẻ ngoài quyến rũ mà còn giữ được nét thanh lịch vốn có của cô.

Tiểu Vy ghi điểm với nhan sắc sắc sảo trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)

Thần thái của Tiểu Vy được đánh giá cao qua ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm cuốn hút cùng những góc tạo dáng chuyên nghiệp. Đặc biệt, các khung hình cận mặt đã làm nổi bật những đường nét được coi là "thương hiệu" của Hoa hậu Việt Nam 2018 như đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và gương mặt hài hòa với tỷ lệ cân đối cùng làn da căng bóng.

Tiểu Vy ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Sức hút bền bỉ của nàng hậu sau nhiều năm đăng quang

Kể từ khi đăng quang vào năm 2018, Tiểu Vy luôn nằm trong nhóm những hoa hậu sở hữu gương mặt đẹp nhất Việt Nam nhờ tỷ lệ cân đối và vẻ đẹp hiện đại. Nhan sắc ngày càng mặn mà giúp cô dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính đến sang trọng và quyền lực.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, đồng thời dành những lời khen cho thần thái và tỷ lệ gương mặt cực phẩm của người đẹp qua các bình luận như: "Đẹp đúng chuẩn hoa hậu", "Góc nào cũng đẹp, thần thái quá đỉnh".

Việc liên tục làm mới hình ảnh và duy trì phong độ nhan sắc giúp Tiểu Vy giữ vững vị thế trong làng giải trí Việt. Bộ ảnh mới một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của người đẹp sinh năm 2000, đồng thời khẳng định sự trưởng thành về cả ngoại hình lẫn phong cách trình diễn nghệ thuật.