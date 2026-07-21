Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc cuốn hút trong thiết kế váy cúp ngực tối giản Xuất hiện tại một tiệc cưới mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2018 gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang tinh tế, tôn vinh bờ vai trần và nhan sắc ngày càng trưởng thành.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự một tiệc cưới với diện mạo thanh lịch và cuốn hút. Dù lựa chọn phong cách tối giản, người đẹp sinh năm 2000 vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng mạng nhờ thần thái rạng rỡ và sự tinh tế trong việc lựa chọn trang phục.

Điểm nhấn thiết kế tôn vinh vóc dáng

Trọng tâm của diện mạo lần này là mẫu váy ngắn mang tông màu nhẹ nhàng, thanh lịch. Về mặt thiết kế, phần cúp ngực được xử lý phom dáng sắc sảo, giúp tôn lên trọn vẹn bờ vai trần và đường nét xương quai xanh quyến rũ. Cấu trúc ôm sát của trang phục không chỉ khoe khéo vòng eo thon gọn mà còn minh chứng cho vóc dáng cân đối, chuẩn mực của nàng hậu sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe bờ vai trần quyến rũ trong thiết kế cúp ngực. (Nguồn: FBNV)

Trải nghiệm thực tế và phong cách tối giản

Thay vì sử dụng những phụ kiện cầu kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy ưu tiên sự tiết chế để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc dài được uốn sóng nhẹ nhàng, kết hợp cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp tổng thể diện mạo trở nên nữ tính và dịu dàng. Sự kết hợp này được đánh giá là phù hợp với không gian sang trọng của buổi tiệc, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ ổn định của người đẹp.

Dưới ánh đèn lung linh, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin giúp Tiểu Vy dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều khán giả nhận định rằng nhan sắc của cô ngày càng mặn mà và có chiều sâu hơn theo thời gian.

Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Tiểu Vy gây thương nhớ. (Nguồn: FBNV)

Sức hút bền bỉ của nàng hậu sinh năm 2000

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận khen ngợi từ cư dân mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng phong cách thời trang của Tiểu Vy ngày càng đa dạng và có sự trưởng thành rõ rệt. Dù xuất hiện trong trang phục năng động đời thường hay những thiết kế gợi cảm tại sự kiện, cô vẫn giữ được dấu ấn riêng nhờ gương mặt hài hòa và tỉ lệ cơ thể lý tưởng.

Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mình trên mạng xã hội. (Nguồn: FBNV)

Sau nhiều năm đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn duy trì được sức hút đặc biệt đối với công chúng. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều khẳng định được vị thế của một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt thông qua sự chỉn chu về hình ảnh và phong cách thời trang ngày càng cuốn hút.