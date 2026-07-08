Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc quyến rũ với thiết kế váy tua rua sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 gây ấn tượng với phong cách thời trang trưởng thành và đôi chân dài 1,1 m trong bộ ảnh mới, khẳng định sức hút bền bỉ sau gần một thập kỷ gia nhập showbiz.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa chia sẻ bộ ảnh mới, ghi lại khoảnh khắc diện thiết kế váy hai dây ngắn với điểm nhấn là các chi tiết tua rua tinh tế. Bộ trang phục có kiểu dáng ôm nhẹ, không chỉ tôn lên vóc dáng cân đối mà còn khéo léo làm nổi bật đôi chân dài 1,1 m của nàng hậu.

Phong cách tối giản tôn vinh đường nét tự nhiên

Trong lần xuất hiện này, Tiểu Vy lựa chọn ngôn ngữ thời trang tối giản nhưng hiệu quả. Cô kết hợp chiếc váy nữ tính cùng giày cao gót đồng điệu, giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể một cách tự nhiên. Để hoàn thiện diện mạo, người đẹp ưu tiên phong cách trang điểm trong trẻo, búi tóc gọn gàng nhằm tập trung sự chú ý vào những đường nét thanh thoát trên gương mặt.

Tiểu Vy cười tươi rói khi chụp hình. Ảnh: FBNV

Cách phối hợp phụ kiện và trang phục được đánh giá là chuyên nghiệp, giúp nàng hậu khoe trọn lợi thế ngoại hình mà không cần đến các chi tiết rườm rà. Ngay sau khi công bố, bộ ảnh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng nhan sắc của Tiểu Vy ngày càng thăng hạng và mặn mà hơn theo thời gian.

Bộ váy ngắn giúp Tiểu Vy khoe đôi chân thon dài. Ảnh: FBNV

Hành trình 8 năm giữ vững sức hút trong làng giải trí

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy vẫn duy trì được vị thế riêng biệt trong giới showbiz Việt. Không dừng lại ở vai trò một gương mặt thương hiệu hay người mẫu ảnh, cô đã chủ động mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực diễn xuất. Việc tham gia vào các dự án điện ảnh cho thấy nỗ lực làm mới bản thân và sự nghiêm túc trong con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tiểu Vy liên tục xuất hiện ở nhiều sự kiện nổi bật của giới showbiz. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện liên tục tại các sự kiện thời trang lớn cùng thần thái tự tin là minh chứng cho quá trình rèn luyện hình ảnh khắt khe. Đối với một hoa hậu, việc duy trì phong độ nhan sắc sau nhiều năm đăng quang đòi hỏi chế độ sinh hoạt khoa học, tập luyện thể thao đều đặn và chăm sóc da kỹ lưỡng.

Kỳ vọng vào những bước tiến mới

Sự trưởng thành trong phong cách thời trang từ ngọt ngào sang quyến rũ, hiện đại giúp Tiểu Vy luôn tạo được sự mới mẻ trong mắt khán giả. Với nền tảng ngoại hình ổn định và kinh nghiệm tích lũy, người đẹp được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ với nhiều dự án nghệ thuật chất lượng trong thời gian tới.