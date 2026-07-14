Hoa hậu Tiểu Vy khoe vóc dáng chuẩn cùng vòng eo con kiến tại TP.HCM Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy vừa gây ấn tượng với bộ ảnh mới tại cầu Ba Son, TP.HCM. Người đẹp khoe khéo vòng eo săn chắc cùng thần thái rạng rỡ, khẳng định phong độ nhan sắc sau nhiều năm đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt khoảnh khắc dạo chơi tại khu vực cầu Ba Son, TP.HCM. Bộ ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật và vóc dáng ngày càng hoàn thiện của người đẹp.

Phong cách thời trang tối giản nhưng đầy cuốn hút

Trong lần xuất hiện này, Tiểu Vy lựa chọn set đồ tông đen cá tính bao gồm áo khoác dáng lửng phối cùng chân váy đồng màu. Thiết kế áo croptop ôm sát giúp nàng hậu khéo léo khoe vòng eo săn chắc và vóc dáng cân đối. Để giữ nét tự nhiên, cô chọn kiểu tóc xõa suôn và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, làm tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng "vòng eo con kiến" đầy quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Giữa bối cảnh hiện đại của cầu Ba Son dưới ánh nắng cuối ngày, Tiểu Vy thể hiện thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ. Dù trang phục không quá cầu kỳ, cách phối đồ thông minh vẫn giúp người đẹp trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Hoa hậu Tiểu Vy tạo dáng bên cầu Ba Son. (Ảnh: FBNV)

Duy trì phong độ nhan sắc sau nhiều năm đăng quang

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mỗ đã dành lời khen ngợi cho ngoại hình khỏe khoắn và thần thái ngày càng mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 2018. Đa số ý kiến cho rằng nhan sắc của Tiểu Vy đang ở giai đoạn chín muồi, thăng hạng rõ rệt so với thời điểm mới đăng quang.

"Nhan sắc nghìn năm có một" của Hoa hậu Tiểu Vy. (Ảnh: FBNV)

Tiểu Vy từ lâu đã được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "nhan sắc nghìn năm có một" nhờ gương mặt sở hữu những tỉ lệ hài hòa, sống mũi cao và đôi mắt cuốn hút. Sau gần 8 năm giữ vương miện, cô không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất mà còn duy trì được sức hút mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn nhờ phong cách biến hóa đa dạng.