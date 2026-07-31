Hoa hậu Tiểu Vy khoe vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc cuốn hút trong bộ ảnh bikini mới Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy gây chú ý với bộ ảnh bikini tông trắng tối giản, khoe trọn vóc dáng cân đối cùng nhan sắc thăng hạng sau gần 8 năm đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini tông màu trắng tối giản trên trang cá nhân. Lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên, nàng hậu khoe trọn vóc dáng thon gọn, bờ vai thanh mảnh cùng đường cong cân đối.

Sắc vóc ấn tượng trong bộ ảnh bikini tối giản

Trong loạt hình mới, Tiểu Vy đăng tải dòng trạng thái dí dỏm: “Có thể hết hè cũng chưa hết hình”. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thiết kế bikini hai mảnh ôm sát giúp người đẹp làm nổi bật lợi thế hình thể và vòng eo thon gọn.

Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải bộ ảnh bikini trên trang cá nhân.

Bên cạnh vóc dáng cân đối, đôi chân dài thẳng tắp cũng là điểm nhấn giúp Tiểu Vy nổi bật. Dù tạo dáng đơn giản ở các bối cảnh quen thuộc như hồ bơi hay khuôn viên xanh mát, cô vẫn thể hiện thần thái cuốn hút và sang trọng.

Giữ vững phong độ nhan sắc sau gần 8 năm đăng quang

Kể từ thời điểm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy liên tục nhận được sự đánh giá cao về đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Không chỉ ấn tượng khi trang điểm kỹ lưỡng, mặt mộc tự nhiên của cô cũng nhiều lần trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn.

Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng thăng hạng sau gần 8 năm đăng quang. Để duy trì hình thể săn chắc và khỏe khoắn, Tiểu Vy tuân thủ chế độ sinh hoạt cùng thói quen tập luyện khoa học, giữ được nét thanh lịch vốn có mỗi khi xuất hiện.