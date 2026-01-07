Hoa hậu Tiểu Vy tái ngộ tài tử Jung Il Woo tại sự kiện điện ảnh quốc tế Sau màn gặp gỡ tình cờ tại Hội An vào năm 2024, Hoa hậu Tiểu Vy vừa có dịp hội ngộ nam diễn viên Jung Il Woo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, khẳng định sức hút của nàng hậu tại các sự kiện quốc tế.

Hoa hậu Tiểu Vy đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc hội ngộ đầy duyên nợ với dàn sao hạng A từ xứ sở kim chi. Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp sinh năm 2000 liên tục ghi điểm nhờ phong thái chuyên nghiệp và khả năng giao lưu tự tin tại các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hành trình 2 năm từ cuộc gặp vô tình đến màn tái ngộ trên thảm đỏ

Mối duyên giữa Tiểu Vy và tài tử Jung Il Woo bắt đầu từ một tình huống khá thú vị vào tháng 4/2024. Khi đó, trong một lần trở về quê nhà Hội An, nàng hậu đã vô tình bắt gặp nam diễn viên Gia đình là số 1 đang đi du lịch khám phá phố cổ. Cuộc gặp gỡ giản dị nhưng đầy thiện cảm này đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ diện mạo nổi bật của cả hai ngôi sao.

Hoa Hậu Tiểu Vy có duyên gặp gỡ và chụp ảnh kỷ niệm với nam thần phim Gia đình là số 1 tại Hội An. Ảnh: SNS

Đúng hai năm sau, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026), Tiểu Vy và Jung Il Woo một lần nữa có dịp đứng chung khung hình. Khác với vẻ đời thường trước đó, lần tái ngộ này diễn ra trong không gian sang trọng của một sự kiện điện ảnh tầm cỡ. Trên trang cá nhân, nàng hậu hào hứng viết: "2 năm trước gặp ảnh ở ngoài đường Hội An, 2 năm sau gặp lại ảnh ở DANAFF Đà Nẵng".

Sự xuất hiện của Tiểu Vy bên cạnh nam tài tử Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Thần thái tự tin kết hợp cùng phong cách thời trang thanh lịch giúp đại diện Việt Nam không hề lép vế trước ngôi sao quốc tế.

Màn tái ngộ tại Đà Nẵng của Hoa Hậu Tiểu Vy và Jung Il Woo. Ảnh: FBNV

Sức lan tỏa của nhan sắc Việt tại các sự kiện giải trí khu vực

Bên cạnh Jung Il Woo, danh sách những ngôi sao Hàn Quốc từng đứng chung khung hình với Tiểu Vy còn có sự góp mặt của "nam thần chữa lành" Jung Hae In. Cả hai từng có dịp gặp gỡ tại một sự kiện thời trang quốc tế tổ chức ở Thái Lan. Tại đây, Tiểu Vy xuất hiện với tư cách là một trong những đại diện hiếm hoi từ Việt Nam, khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí khu vực.

Hoa Hậu Tiểu Vy chung khung hình với nam diễn viên Jung Hae In. Ảnh: SNS

Nhiều chuyên gia theo dõi mảng giải trí nhận định, việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và giao lưu với dàn sao quốc tế cho thấy sự phát triển bài bản trong việc xây dựng hình ảnh của Tiểu Vy. Không cần dùng đến các chiêu trò gây chú ý, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng sự thân thiện, nhan sắc trong trẻo và gu thời trang ngày càng tinh tế.

Từ những cuộc gặp tình cờ đến những màn xuất hiện chỉn chu trên thảm đỏ quốc tế, Hoa hậu Tiểu Vy đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình, trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam năng động và hội nhập.