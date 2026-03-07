Hoa hậu Tiểu Vy và lộ trình nâng tầm kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp tại DANAFF Thay vì vội vàng nhận vai, Hoa hậu Tiểu Vy chọn cách đầu tư bài bản vào các workshop diễn xuất chuyên sâu tại DANAFF để khắc phục những hạn chế về chiều sâu cảm xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh tham gia workshop diễn xuất trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Đây được xem là một bước đi chiến lược và nghiêm túc của người đẹp sinh năm 2000 trong việc định hình lại sự nghiệp điện ảnh, thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình sẵn có.

Chiến lược nâng cấp kỹ năng diễn xuất bài bản

Tại lớp học diễn xuất, Tiểu Vy xuất hiện với diện mạo giản dị, gần như để mặt mộc để hoàn toàn tập trung vào các bài tập chuyên môn. Cô tham gia đầy đủ các học phần từ biểu cảm gương mặt, tương tác hình thể đến kỹ thuật xử lý tình huống thực tế. Việc lựa chọn một môi trường học thuật có sự góp mặt của nhiều chuyên gia và nghệ sĩ gạo cội cho thấy quyết tâm phá bỏ giới hạn của một "tay ngang" bước chân vào nghệ thuật thứ bảy.

Nhan sắc xinh đẹp của Tiểu Vy. Ảnh: FBNV

Khắc phục những hạn chế về chiều sâu cảm xúc

Trước đó, dù đã có một số trải nghiệm thực tế với các dự án điện ảnh, diễn xuất của Tiểu Vy vẫn nhận về những đánh giá đa chiều. Giới chuyên môn và khán giả cho rằng cô còn thiếu kinh nghiệm trong việc truyền tải chiều sâu tâm lý nhân vật. Workshop tại DANAFF chính là giải pháp để cô tiếp cận các phương pháp đào tạo chuyên sâu, giúp tối ưu hóa khả năng biểu đạt và kiểm soát cảm xúc trước ống kính.

Thử thách lớn nhất đối với những người đẹp lấn sân điện ảnh là việc thoát khỏi cái bóng của chính mình trên các thảm đỏ lộng lẫy. Với Tiểu Vy, việc chủ động trau dồi kiến thức được giới chuyên môn nhìn nhận là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự cầu thị và tư duy làm nghề chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại lớp học diễn xuất được Tiểu Vy chia sẻ. Ảnh: FBNV

Mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành điện ảnh

Bên cạnh mục tiêu đào tạo, việc xuất hiện tại một sự kiện điện ảnh quy mô như DANAFF còn mang lại cơ hội kết nối quan trọng. Đây là dịp để Tiểu Vy tiếp cận với các nhà làm phim, đạo diễn và các đồng nghiệp trong ngành. Những mối quan hệ này có thể mở ra cơ hội cho cô trong các dự án phù hợp hơn với thực lực và định hướng phát triển trong tương lai.

Nhìn chung, Tiểu Vy đang lựa chọn lộ trình "chậm mà chắc". Việc tập trung vào đào tạo cơ bản thay vì chạy theo số lượng vai diễn cho thấy một tầm nhìn dài hạn. Khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một phiên bản diễn viên Tiểu Vy thực thụ, có đủ chiều sâu và kỹ thuật để chinh phục những vai diễn nặng ký hơn trên màn ảnh rộng.