Hoa hậu Việt Nam 2026 chốt 56 thí sinh chung khảo và thông điệp tôn vinh bản sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 chốt 56 thí sinh vào chung khảo toàn quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp bản sắc riêng thay vì khuôn mẫu.

Sau khi hoàn thành các buổi sơ khảo tại hai miền Bắc và Nam, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức xác định 56 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo toàn quốc. Đây là những gương mặt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá từ hội đồng giám khảo để tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý.

Bên cạnh việc lựa chọn dàn thí sinh chất lượng, ban tổ chức cũng thu hút sự chú ý khi đưa ra thông điệp nhấn mạnh định hướng không tìm kiếm vẻ đẹp theo một khuôn mẫu cố định nào, vốn là giá trị cốt lõi được duy trì xuyên suốt gần 40 năm qua.

Một số hình ảnh tại vòng sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026 mới đây.

Bốn giá trị cốt lõi tôn vinh bản sắc cá nhân

Đại diện ban tổ chức khẳng định cuộc thi chưa bao giờ tìm kiếm những vẻ đẹp được tạo ra từ một mô-típ gượng ép. Yếu tố được trân trọng hàng đầu là dấu ấn riêng của từng cá nhân, cùng với tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm.

Hệ tiêu chí của cuộc thi tiếp tục kiên định với bốn giá trị nền tảng: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây vừa là thước đo lựa chọn người thắng cuộc, vừa đóng vai trò định hướng để mỗi thí sinh rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong suốt cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh.

Chuyển dịch trong tiêu chuẩn đánh giá nhan sắc modern

Giữa bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc thi nhan sắc với các hình thức tổ chức đa dạng, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ vững định hướng tìm kiếm những cá nhân có vẻ đẹp toàn diện về cả ngoại hình lẫn tri thức và nhân cách.

Thực tế cho thấy góc nhìn của công chúng đối với các hoa hậu đã có những bước thay đổi đáng kể. Yếu tố hình thể hay nét đẹp đơn thuần không còn là tiêu chí duy nhất, thay vào đó là bản lĩnh, tư duy và những giá trị thực tế đóng góp cho cộng đồng. Việc tiếp tục nhấn mạnh thông điệp không khuôn mẫu khẳng định tư duy đổi mới của cuộc thi, phù hợp với xu hướng nhan sắc hiện đại.