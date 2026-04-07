Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về hành trình du học và trải nghiệm làm thêm tại Úc Xuất hiện tại sự kiện TEDx, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu tiết lộ về cuộc sống tự lập, làm công việc bán hàng để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian du học tại Úc.

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước truyền thông, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vừa thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai trò diễn giả tại một sự kiện TEDx. Đây là dịp hiếm hoi người đẹp công khai chia sẻ về quãng thời gian rời xa showbiz để sang Úc du học, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tư duy và phong cách sống.

Cuộc sống tự lập của một sinh viên nơi đất khách

Rời bỏ ánh đèn sân khấu và những hoạt động giải trí tại Việt Nam, Ý Nhi bắt đầu cuộc sống mới tại Úc với tư cách là một sinh viên. Cô cho biết bản thân phải đối mặt với nhiều thử thách khi phải tự lập hoàn toàn trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Việc quản lý chi tiêu, sắp xếp lịch học dày đặc và xây dựng các mối quan hệ trong môi trường quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực thích nghi lớn.

Hoa hậu Ý Nhi và gia đình tại buổi diễn giả TEDx. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Ý Nhi tiết lộ cô từng làm thêm công việc bán hàng để trang trải chi phí sinh hoạt. Theo người đẹp, việc làm quen với môi trường lao động bình thường mang lại cho cô những bài học thực tế về giao tiếp và ứng xử mà cô chưa từng trải qua trước đó. Trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn về giá trị của lao động và rèn luyện tính kiên nhẫn khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Sự thay đổi về tư duy và định hướng hình ảnh bền vững

Những chia sẻ chân thành của Ý Nhi về giai đoạn khó khăn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ưu tiên cho việc trau dồi kiến thức. Hình ảnh một hoa hậu làm việc bán hàng và nỗ lực học tập được đánh giá là gần gũi và tạo được thiện cảm hơn so với thời điểm cô mới đăng quang.

Hoa hậu Ý Nhi với phong thái tự tin khi diễn giả trước đám đông. Ảnh: FBNV

Về kế hoạch tương lai, Ý Nhi khẳng định chưa đặt nặng việc quay trở lại showbiz ngay lập tức. Mục tiêu hàng đầu của cô hiện nay là hoàn thành chương trình học tại Úc. Người đẹp định hướng sẽ xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng bền vững, tập trung vào các giá trị cốt lõi và kiến thức thay vì chỉ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn sau đăng quang, cô chọn cách im lặng và lên đường du học. Sự xuất hiện tại TEDx lần này được xem là bước đi chiến lược, cho thấy một hình ảnh trưởng thành và điềm tĩnh hơn của nàng hậu sau những biến cố trong quá khứ.