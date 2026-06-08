Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi hội ngộ và chia sẻ điểm chung đặc biệt với Ma Ran Đô Trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ du học Úc, Hoa hậu Ý Nhi thu hút sự chú ý khi gặp gỡ diễn viên Ma Ran Đô và lần đầu tiên công khai mối quan hệ đồng hương.

Trong kỳ nghỉ trở về Việt Nam sau thời gian du học tại Úc, Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được sự chú ý từ công chúng khi chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ diễn viên Ma Ran Đô. Xuất hiện trong trang phục nổi bật cùng phong thái tự tin, cả hai thoải mái ghi lại những hình ảnh kỷ niệm trong bầu không khí thân thiết.

Hoa hậu Ý Nhi chụp ảnh cùng diễn viên Ma Ran Đô.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ và điểm chung đến từ quê hương

Đáng chú ý, người đẹp lần đầu tiên công khai thông tin đặc biệt về mối quan hệ giữa cô và Ma Ran Đô. Theo chia sẻ từ Ý Nhi, cả hai đều có chung quê hương tại Bình Định (cũ, nay là Gia Lai). Cô hào hứng đăng tải bức ảnh chụp cùng nam diễn viên kèm dòng trạng thái check-in cùng anh trai đồng quê.

Thông tin này lập tức nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho ngoại hình tương đồng, nổi bật của cả hai khi chung khung hình, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nghệ sĩ sẽ có dịp hợp tác trong các dự án nghệ thuật hoặc chương trình cộng đồng thời gian tới.

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam nhân có kỳ nghỉ sau thời gian học tập ở Úc.

Hành trình cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh cuộc hội ngộ cùng đồng nghiệp, cuộc sống hiện tại của Ý Nhi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2025 và dừng chân ở Top 40, nàng hậu 24 tuổi nhanh chóng quay trở lại Úc để tiếp tục chương trình học tập.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, người đẹp chọn trở về nước đoàn tụ cùng gia đình, kết hợp tham gia một số sự kiện giải trí và giao lưu người hâm mộ. Trải qua những áp lực dư luận thời điểm mới đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng giao tiếp lẫn phong thái xuất hiện trước công chúng. Người đẹp hiện nỗ lực cân bằng giữa việc nâng cao tri thức tại nước ngoài và duy trì sự xuất hiện chỉn chu mỗi khi hoạt động tại Việt Nam.