Hoa hậu Ý Nhi hội ngộ dàn mỹ nhân Miss World Vietnam trong chuyến du lịch Thái Lan Sau thời gian du học tại Úc, Hoa hậu Ý Nhi đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Phuket cùng nhóm bạn thân gồm Bùi Khánh Linh, Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ và hoàn thành giai đoạn học tập tại Úc, Hoa hậu Ý Nhi đang dành thời gian hội ngộ cùng bạn bè và tham gia các hoạt động cá nhân tại Việt Nam. Mới đây, người đẹp sinh năm 2002 đã thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch tại Phuket, Thái Lan cùng những người bạn thân thiết bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Phuket của dàn mỹ nhân Miss World Vietnam

Trong chuyến đi lần này, Ý Nhi đồng hành cùng "hội chị em" thân thiết bao gồm Bùi Khánh Linh, Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Đây là những gương mặt từng cùng cô chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam. Nhóm người đẹp xuất hiện với trang phục năng động, phong cách trẻ trung và tinh thần thoải mái trước khi bắt đầu hành trình khám phá xứ sở Chùa Vàng.

Hoa hậu ý Nhi vui vẻ du lịch Thái Lan cùng "hội chị em".

Sự xuất hiện chung của dàn mỹ nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn gắn bó của các người đẹp, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cả bốn cô gái sau một thời gian theo đuổi những định hướng sự nghiệp riêng.

Tình bạn bền chặt sau cuộc thi sắc đẹp

Dù Miss World Vietnam đã khép lại từ lâu, Ý Nhi, Bùi Khánh Linh, Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết. Không chỉ thường xuyên gặp gỡ trong các sự kiện giải trí, nhóm bạn còn đồng hành và ủng hộ nhau trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống và công việc.

Trước chuyến đi Thái Lan, ngay khi vừa từ Úc trở về, Ý Nhi đã ưu tiên sắp xếp thời gian để gặp mặt Bùi Khánh Linh và Huỳnh Minh Kiên. Những buổi gặp gỡ giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười cho thấy sự gắn kết tự nhiên giữa các người đẹp, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi sắc đẹp.

Ý Nhi có mối quan hệ thân thiết với Bùi Khánh Linh, Huỳnh Minh Kiên.

Sự thay đổi tích cực về hình ảnh và định hướng tương lai

Trong lần trở lại Việt Nam lần này, Ý Nhi nhận được nhiều đánh giá tích cực về sự trưởng thành. So với thời điểm mới đăng quang, nàng hậu hiện tại được nhận xét là có phong thái tự tin, cách giao tiếp khéo léo và hình ảnh cá nhân chỉn chu hơn. Nhan sắc của cô cũng được đánh giá là ngày càng chín muồi, mang vẻ đẹp hiện đại và thanh lịch.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Ý Nhi.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Ý Nhi khẳng định việc học tập vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Cô đang nỗ lực cân bằng giữa lịch trình làm việc và kế hoạch học tập để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, chuyện tình cảm bền vững của Ý Nhi với bạn trai bằng tuổi cũng nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Sự kín tiếng và chân thành trong đời tư giúp nàng hậu ghi điểm trong mắt người hâm mộ ở chặng đường hiện tại.