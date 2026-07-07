Hoa hậu Ý Nhi khoe sắc vóc tại Thái Lan, bạn trai Anh Kiệt có động thái gây chú ý Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng trong chuyến du lịch Phuket. Động thái ủng hộ tinh tế từ bạn trai Anh Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Hoa hậu Ý Nhi ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc thăng hạng và phong cách sống tích cực. Mới đây, nàng hậu đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch tại Phuket, Thái Lan cùng những người bạn thân thiết, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Sự thay đổi về phong cách và nhan sắc sau 3 năm đăng quang

Trong chuyến đi lần này, Ý Nhi ưu tiên phong cách thời trang trẻ trung và năng động. Cô lựa chọn thiết kế áo crop top đơn giản, khéo léo khoe vòng eo thon gọn và vóc dáng khỏe khoắn. Đây được đánh giá là sự lựa chọn thông minh, vừa phù hợp với không khí tại vùng biển Phuket, vừa tôn lên vẻ ngoài gợi cảm một cách tinh tế.

Hoa hậu Ý Nhi nửa kín nửa hở khoe ảnh du lịch Thái Lan.

Đáng chú ý, nhan sắc của Ý Nhi sau 3 năm kể từ ngày đăng quang được nhận xét là rạng rỡ và tự tin hơn. Gương mặt tươi tắn cùng thần thái chuyên nghiệp giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi này là "hội chị em" thân thiết gồm Bùi Khánh Linh, Huỳnh Minh Kiên và Đào Hiền. Nhóm bạn liên tục cập nhật những trải nghiệm khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương tại Thái Lan.

Động thái từ bạn trai Anh Kiệt và chuyện tình bền chặt

Bên cạnh những hình ảnh du lịch, mối quan hệ giữa Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt cũng là đề tài được dư luận quan tâm. Ngay sau khi nàng hậu đăng tải loạt ảnh mới, Anh Kiệt đã nhanh chóng có động thái "thả tim" để ủng hộ người yêu. Dù hiếm khi công khai thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội, nhưng những tương tác nhỏ này cho thấy sự gắn kết bền chặt của cả hai.

Trước đó, cặp đôi cũng từng bị bắt gặp đi nghỉ dưỡng cùng nhau tại Hồ Tràm vào dịp sinh nhật tuổi 24 của Ý Nhi. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp của họ luôn nhận được sự ủng hộ từ khán giả, đặc biệt khi cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều cột mốc quan trọng từ thời còn học phổ thông.

Bạn trai liên tục "thả tim" khi Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ hình ảnh đi du lịch Thái Lan.

Hành trình trưởng thành và tập trung cho học tập

Hiện tại, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ của một đương kim hoa hậu, Ý Nhi đang dành phần lớn thời gian cho việc học tập. Trong các kỳ nghỉ, cô thường xuyên trở về Việt Nam để thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè và tham gia một số sự kiện giải trí chọn lọc. Sự điềm tĩnh và chững chạc trong cách xây dựng hình ảnh giúp cô dần lấy lại thiện cảm từ công chúng sau những áp lực dư luận thời điểm mới đăng quang.

Hình ảnh mới đây của Hoa hậu Ý Nhi khi về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè.

Nhìn chung, Hoa hậu Ý Nhi đang cho thấy một hình ảnh hiện đại, biết cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân. Sự thay đổi tích cực về cả ngoại hình lẫn tư duy giúp cô khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ cũng như trong giới giải trí Việt Nam.