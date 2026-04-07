Hoa hậu Ý Nhi khoe sắc vóc thanh lịch tại Huế và hành trình chuẩn bị cho Miss World Xuất hiện rạng rỡ trong chuyến thăm Huế, Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với phong cách thời trang tối giản và sự trưởng thành sau thời gian du học tại Úc.

Phong cách thời trang thanh lịch của Hoa hậu Ý Nhi tại Huế

Hoa hậu Ý Nhi vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến ghé thăm Huế. Trong trang phục tông đen tối giản kết hợp cùng quần trắng và kính râm, đương kim Miss World Việt Nam 2023 khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai cùng bờ vai thanh thoát qua thiết kế áo yếm hiện đại.

Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục tối giản, khoe vẻ đẹp hiện đại. (Nguồn: FBNV)

Sự xuất hiện lần này của nàng hậu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng nhờ phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ. Sau gần hai năm đăng quang, Ý Nhi cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong việc xây dựng hình ảnh, hướng tới sự chỉn chu và trưởng thành hơn trong phong cách đời thường lẫn khi xuất hiện tại các sự kiện.

Phong thái tự tin, rạng rỡ minh chứng cho sự trưởng thành của Ý Nhi sau gần ba năm đăng quang. (Nguồn: FBNV)

Nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành trình vươn ra quốc tế

Hiện tại, Ý Nhi đang du học tại Úc để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng cần thiết. Song song với việc học tập, cô vẫn tích cực chuẩn bị cho hành trình đại diện Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp Miss World lần thứ 72. Nàng hậu dành nhiều thời gian rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng trình diễn và đầu tư cho các dự án nhân ái nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Hoa hậu Ý Nhi gây dấu ấn khi vào top 40 tại Miss World 2025.

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, Ý Nhi còn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn, đảm nhận vị trí trình diễn cho nhiều nhà thiết kế tên tuổi. Khả năng catwalk và bản lĩnh sân khấu của cô được đánh giá là có sự tiến bộ vượt bậc. Việc cân bằng giữa học tập, nghệ thuật và các dự án xã hội giúp cô khẳng định hình ảnh một hoa hậu năng động và chuyên nghiệp.

Vượt qua những thử thách ban đầu sau khi đăng quang, Ý Nhi lựa chọn tập trung vào việc trau dồi bản thân và tham gia các hoạt động ý nghĩa thay vì lên tiếng trước những tranh cãi. Sự nỗ lực bền bỉ này giúp cô dần lấy lại thiện cảm từ công chúng và nhận được nhiều kỳ vọng trên hành trình hoàn thiện chính mình.

Hoa hậu Ý Nhi ngày càng trưởng thành sau đăng quang. (Nguồn: FBNV)

Ngoài sự nghiệp, Ý Nhi duy trì cuộc sống cá nhân kín đáo với sự ủng hộ từ gia đình và mối tình gắn bó từ thời học sinh. Với định hướng phát triển theo hình mẫu phụ nữ tri thức, văn minh và không ngừng cầu tiến, Hoa hậu Ý Nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong thời gian tới.