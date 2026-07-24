Hoa hậu Ý Nhi lần thứ hai hiến tóc cho bệnh nhân và cập nhật kế hoạch du học Úc Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục thực hiện hành động hiến tóc ý nghĩa dành cho bệnh nhân, đồng thời tập trung hoàn thành chương trình du học Úc cuối năm nay.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tham gia hoạt động hiến tóc dành cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh tật. Đây là lần thứ hai người đẹp thực hiện hành động ý nghĩa này nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Hành động ý nghĩa truyền cảm hứng tới cộng đồng

Bày tỏ về quyết định cắt đi mái tóc của mình, Ý Nhi cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Cô tin rằng một điều nhỏ bé từ bản thân có thể trở thành món quà giá trị mang lại niềm vui, sự tự tin và động lực vượt qua khó khăn cho những người bệnh.

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ trên MXH. Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Chia sẻ của người đẹp sinh năm 2002 nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi cùng phản hồi tích cực từ khán giả. Bên cạnh giá trị về vật chất, hành động này còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Trước đó, nàng hậu cũng tích cực đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện nhằm lan tỏa lối sống đẹp.

Hành động của nàng hậu nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV

Tập trung hoàn thành chương trình học tập tại Úc

Bên cạnh các hoạt động xã hội, cuộc sống cá nhân của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng thu hút sự quan tâm lớn. Sau khi ghi dấu ấn với thành tích Top 40 Miss World 2025, người đẹp chọn ưu tiên hàng đầu cho việc học thay vì đẩy mạnh các hoạt động trong giới giải trí.

Được biết, Ý Nhi hiện đang ở giai đoạn cuối của chương trình du học tại Úc và dự kiến sẽ hoàn thành hành trình này vào cuối năm nay. Định hướng chú trọng học vấn giúp cô nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

Ý Nhi về Việt Nam nhân có kỳ nghỉ ở Úc.

Trong mỗi kỳ nghỉ, người đẹp tranh thủ trở về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè và tham gia một số sự kiện phù hợp. Việc xuất hiện đều đặn hơn thời gian gần đây khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ sớm bùng nổ với những kế hoạch mới sau khi tốt nghiệp.