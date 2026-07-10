Hoa hậu Ý Nhi thay đổi phong cách thời trang gợi cảm sau nhiệm kỳ Miss World Vietnam Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành, phong cách thời trang quyến rũ và cuộc sống năng động của một du học sinh tại Úc.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi là một trong những nàng hậu nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ nhan sắc và học vấn. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 2002 đang dần chuyển mình sang phong cách trưởng thành, tự tin hơn trong việc thể hiện cá tính cá nhân qua các lựa chọn thời trang.

Hình ảnh đời thường gần gũi trong chuyến du lịch cùng bạn bè

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan cùng hội bạn thân gồm Á hậu Bùi Khánh Linh, Huỳnh Minh Kiên và Đào Hiền. Khác với vẻ lộng lẫy tại các sự kiện, hình ảnh đời thường của nhóm người đẹp mang đến sự trẻ trung, năng động và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Ý Nhi diện đồ táo bạo trong chuyến du lịch cùng bạn thân.

Sự lột xác về phong cách thời trang

Trong chuyến đi này, Ý Nhi ưu tiên các thiết kế quyến rũ như váy hai dây ôm sát, đầm cúp ngực, giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và vòng eo thon gọn. Dù theo đuổi hình ảnh gợi cảm hơn trước, tổng thể trang phục của nàng hậu vẫn được đánh giá cao về sự tinh tế, thanh lịch, phù hợp với không gian nghỉ dưỡng.

Người đẹp sinh năm 2002 diện thiết kế khoe vòng eo cùng vẻ đẹp căng tràn.

Phong cách thời trang của Hoa hậu Ý Nhi ngày càng táo bạo.

Việc mạnh dạn lựa chọn các trang phục có đường cắt xẻ vừa phải cho thấy sự thoải mái của Ý Nhi trong việc làm mới hình ảnh. Nếu trước đây cô thường gắn liền với phong cách kín đáo, nữ tính thì hiện tại, người đẹp sinh năm 2002 không ngần ngại thử nghiệm những xu hướng mới để khai thác tối đa lợi thế hình thể.

Cân bằng giữa học tập tại Úc và hoạt động cá nhân

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Ý Nhi còn ghi điểm bởi sự trưởng thành trong lối sống. Cô thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường, các chuyến du lịch và gặp gỡ bạn bè thay vì chỉ xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Điều này giúp nàng hậu trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Trong chuyến du lịch Hồ Tràm cùng bạn trai, Hoa hậu Ý Nhi diện thiết kế tôn dáng.

Vẻ đẹp cuốn hút của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24.

Song song với việc xây dựng hình ảnh, Ý Nhi vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho chương trình du học tại Úc. Cô thường xuyên chia sẻ về hành trình học tập, cách cân bằng giữa việc sinh hoạt nơi xứ người và những lần trở về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sự nỗ lực này giúp cô giữ vững kết nối với người hâm mộ dù lịch trình bận rộn.

Đáng chú ý, chuyện tình cảm bền chặt của Ý Nhi và bạn trai cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Cả hai đã đồng hành từ trước khi cô đăng quang và vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Sự ủng hộ thầm lặng nhưng vững chắc từ phía bạn trai là động lực lớn giúp Ý Nhi tự tin hơn trên con đường sự nghiệp và học tập.