Hoa hậu Ý Nhi thu hút ánh nhìn với diện mạo mới sau khi hiến tóc Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với phong cách thời trang sành điệu và thần thái tự tin sau khi thực hiện lần hiến tóc thứ hai cho bệnh nhân ung thư.

Hoa hậu Ý Nhi vừa thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải loạt ảnh đời thường với diện mạo mới sau khi quyết định cắt tóc ngắn. Lần xuất hiện này của nàng hậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ phong cách thời trang hiện đại cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Trong bộ ảnh mới, Ý Nhi lựa chọn chiếc áo cổ yếm thời thượng với thiết kế khoét lưng táo bạo, khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh. Người đẹp hoàn thiện tổng thể bằng kính râm và túi xách đồng điệu, tạo nên hình ảnh vừa cá tính vừa sang trọng.

Ý Nhi tích cực ăn diện sành điệu, trẻ trung với độ tuổi.

Hành động ý nghĩa đằng sau mái tóc ngắn

Sự thay đổi phong cách của Ý Nhi gắn liền với một quyết định đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là làm mới hình ảnh cá nhân, nàng hậu đã hiến mái tóc của mình lần thứ hai với mong muốn mang lại niềm vui cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư. Khán giả nhận xét sau ba năm đăng quang, Ý Nhi ngày càng tự tin và trưởng thành hơn.

Vài ngày trước, Ý Nhi đã công khai việc hiến tóc lần thứ hai.

Chia sẻ về hành động này, Ý Nhi bày tỏ cô tin rằng một hành động nhỏ của bản thân có thể trở thành món quà ý nghĩa đối với người khác. Nàng hậu cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi mái tóc của mình có thể đóng góp vào việc đem lại động lực, sự tự tin cho những người đang chống chọi với bệnh tật.

Lan tỏa tinh thần tích cực tới cộng đồng

Việc cởi mở chia sẻ các hoạt động cá nhân, từ dự án thiện nguyện đến các cột mốc trong cuộc sống, giúp người đẹp xây dựng hình ảnh gần gũi với công chúng. Điều này cũng góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn đến với cộng đồng.

Ý Nhi đang dành thời gian tham gia các lịch trình công việc tại Việt Nam.

Hiện tại, Ý Nhi đang tập trung thời gian tham gia các lịch trình công việc tại Việt Nam, tiếp tục hành trình kết nối và đồng hành cùng người hâm mộ qua những hoạt động thực tế.