Hoa hậu Ý Nhi tiết lộ lý do bạn trai Anh Kiệt chưa thể sang Úc thăm sau 3 năm yêu xa Hoa hậu Ý Nhi lần đầu chia sẻ cụ thể về rào cản khiến bạn trai Anh Kiệt chưa thể sang Úc thăm cô trong suốt 3 năm du học, đồng thời lên tiếng đính chính tin đồn được cầu hôn.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Ý Nhi vẫn duy trì được sức hút truyền thông dù dành phần lớn thời gian học tập tại Úc. Bên cạnh hành trình phát triển bản thân, chuyện tình yêu bền chặt của người đẹp sinh năm 2002 và bạn trai Anh Kiệt luôn là tâm điểm chú ý của khán giả. Mới đây, nàng hậu đã chính thức lên tiếng giải đáp thắc mắc về lý do cả hai chưa thể hội ngộ tại nước ngoài.

Rào cản thủ tục visa và lời nhắn nhủ dí dỏm của Hoa hậu Ý Nhi

Tại một sự kiện gần đây, Ý Nhi hiếm hoi chia sẻ về tình trạng yêu xa. Theo nàng hậu, nguyên nhân chính khiến Anh Kiệt chưa thể sang Úc thăm cô không phải do khoảng cách tình cảm mà chủ yếu liên quan đến các vấn đề hành chính. Việc chuẩn bị hồ sơ và xin visa vào Úc đòi hỏi quy trình kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian.

"Bên Úc nếu muốn đi thì cần visa nên quá trình chuẩn bị cũng phải kỳ công. Nhưng coi như là 'hint' đi. Em về gửi clip này cho Kiệt, coi là có nên qua đó không", Ý Nhi hài hước chia sẻ. Câu trả lời chân thành nhưng không kém phần duyên dáng của người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, xóa tan những đồn đoán không hay về mối quan hệ của cặp đôi.

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về lý do yêu xa 3 năm qua vì đi Úc cần visa, thủ tục nên Anh Kiệt chưa thể qua thăm cô.

Hành trình yêu xa bền bỉ sau vương miện Miss World Vietnam 2023

Ngay từ thời điểm vừa đăng quang, Ý Nhi đã gây bất ngờ khi công khai danh tính bạn trai. Đây được đánh giá là quyết định mạo hiểm đối với một tân hoa hậu, nhưng cô lựa chọn sự thẳng thắn để bảo vệ mối quan hệ nghiêm túc của mình. Suốt 3 năm qua, dù phải đối mặt với áp lực dư luận và khoảng cách địa lý khi đi du học, cả hai vẫn duy trì sự kết nối ổn định.

Trong chuyến trở về Việt Nam gần đây để thăm gia đình và tham gia các hoạt động nghệ thuật, Ý Nhi đã dành thời gian quý báu bên Anh Kiệt. Cặp đôi cùng đi du lịch và tổ chức sinh nhật ấm cúng, minh chứng cho sự kiên nhẫn và đồng hành dành cho nhau trong suốt hành trình trưởng thành.

Hoa hậu Ý Nhi đón sinh nhật tuổi 24 bên bạn trai.

Thực hư thông tin Hoa hậu Ý Nhi được cầu hôn bằng trực thăng

Đáng chú ý, mạng xã hội từng xôn xao trước hình ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ "Marry Me" (Cưới anh nhé), khiến nhiều người tin rằng Anh Kiệt đã cầu hôn nàng hậu sau gần một thập kỷ gắn bó. Tuy nhiên, tại sự kiện mới nhất, Ý Nhi đã trực tiếp phủ nhận thông tin này để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Người đẹp giải thích rằng bức ảnh được cô ghi lại trong thời gian học tập tại Úc. Đó là khoảnh khắc một người khác sử dụng trực thăng tạo khói để gửi lời cầu hôn đến người yêu của họ, hoàn toàn không liên quan đến chuyện cá nhân của cô. Dù chưa có kế hoạch kết hôn trong tương lai gần, chuyện tình nhẹ nhàng và bền bỉ của Ý Nhi vẫn đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.