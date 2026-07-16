Hoa hậu Ý Nhi trình diễn váy cưới tại sự kiện Miss Grand Vietnam 2026 Sau 4 tháng kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế váy cưới tại show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Người đẹp hiện đang tranh thủ kỳ nghỉ tại Việt Nam để tham gia các hoạt động nghệ thuật trước khi trở lại Úc học tập.

Trong khuôn khổ chương trình Miss Grand Vietnam 2026, Hoa hậu Ý Nhi đã thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu khi tham gia trình diễn thời trang cùng dàn người đẹp nổi tiếng. Đây là một trong những lần xuất hiện công khai hiếm hoi của cô kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 vừa qua.

Phong cách trình diễn và thiết kế chủ đạo

Tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest, Ý Nhi đảm nhận vai trò trình diễn thiết kế váy cưới màu trắng với phom dáng bồng bềnh. Trang phục được đánh giá cao nhờ khả năng tôn vinh vóc dáng thanh mảnh và tạo dựng hình ảnh sang trọng, dịu dàng. Kỹ thuật catwalk của người đẹp sinh năm 2002 được nhận xét là có sự cải thiện đáng kể về độ uyển chuyển và sự tự tin trên sàn diễn.

Hoa hậu Ý Nhi trình diễn thiết kế váy cưới tại sự kiện thời trang.

Bên cạnh màn đơn diễn, Ý Nhi còn tham gia màn đồng diễn cùng ba Hoa hậu khác là Lương Thùy Linh, Lê Hoàng Phương và Yến Nhi. Sự kết hợp giữa các phong cách trình diễn khác nhau tạo nên điểm nhấn cho chương trình, đồng thời nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu nhan sắc.

Màn hội ngộ của 4 nàng hậu trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026.

Lộ trình học tập và định hướng cá nhân

Sau khi trao lại vương miện, Ý Nhi đã quay trở lại Úc để tiếp tục chương trình học thuật theo kế hoạch cá nhân. Trong giai đoạn này, cô chủ yếu duy trì kết nối với công chúng qua mạng xã hội và chỉ tham gia các sự kiện giải trí trong các kỳ nghỉ khi về Việt Nam. Khán giả ghi nhận sự trưởng thành về thần thái và phong cách cá nhân của cô sau một thời gian tập trung cho việc học tập ở nước ngoài.

Diễn biến tiếp theo của Miss Grand Vietnam 2026

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Sau đêm diễn thời trang, danh sách Top 30 thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi phụ như Phỏng vấn kín, Chấm điểm mặt mộc và Best in Swimsuit để xác định những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất.

Miss Grand Vietnam 2026 đang tiến gần đến các vòng thi quyết định.

Theo lịch trình từ ban tổ chức, đêm Bán kết kết hợp trình diễn trang phục dân tộc (The Grand National Costume) sẽ diễn ra vào ngày 28/7. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 31/7 với sự góp mặt của khách mời đặc biệt là đương kim Miss Grand International Emma Tiglao. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.