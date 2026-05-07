Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên khoe nhan sắc thăng hạng trong màn hội ngộ mới nhất Hai mỹ nhân bước ra từ Miss World Việt Nam 2023 thu hút sự quan tâm với phong cách thời trang đối lập và thần thái cuốn hút. Trong khi Ý Nhi tập trung học tập tại Úc, Minh Kiên liên tục ghi dấu ấn trên các sàn diễn lớn.

Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Huỳnh Minh Kiên vừa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện chung trong loạt ảnh được chia sẻ vào dịp cuối tuần. Những khoảnh khắc hội ngộ của hai người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành cùng thần thái tự tin, cuốn hút.

Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên gây sốt với nhan sắc ngày càng thăng hạng. (Nguồn: FBNV)

Phong cách thời trang đối lập giữa không gian xanh

Trong khung hình, cả hai lựa chọn phong cách thời trang tương phản nhưng vẫn tạo nên sự hài hòa về tổng thể. Á hậu Minh Kiên diện trang phục tông sáng với chất liệu linen trẻ trung, kết hợp túi xách cỡ lớn tạo cảm giác năng động, hiện đại. Lối lên đồ này giúp cô làm nổi bật vẻ ngoài cá tính vốn có.

Trong khi đó, Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với áo cổ yếm màu đen phối quần trắng ống rộng cùng kính râm thời thượng. Hai người đẹp thoải mái tạo dáng giữa không gian sân vườn xanh mát, nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc rạng rỡ và tình bạn thân thiết sau cuộc thi Miss World Việt Nam 2023.

Màn hội ngộ bùng nổ visual của hai mỹ nhân gen Z. (Nguồn: FBNV)

Ý Nhi định hướng phát triển hình ảnh tri thức

Thời gian qua, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục cho thấy sự trưởng thành trong cả hình ảnh lẫn định hướng phát triển. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ và đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2025, cô tập trung theo học tại Úc. Song song với việc học, Ý Nhi vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng và tham gia sự kiện trong nước mỗi khi có dịp trở về.

Khép lại nhiệm kỳ, Hoa hậu Ý Nhi hướng đến những mục tiêu mới. (Nguồn: FBNV)

Những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng hình ảnh theo hướng tri thức, hiện đại đã giúp nàng hậu dần nhận được nhiều sự ghi nhận từ khán giả. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm gắn bó từ thời học sinh của cô cũng nhận được nhiều sự ủng hộ.

Minh Kiên khẳng định vị thế trên sàn diễn thời trang

Về phía Á hậu Minh Kiên, cô cũng có những bước tiến tích cực trong sự nghiệp nghệ thuật. Sở hữu gương mặt góc cạnh và phong cách hiện đại, Minh Kiên thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn với vai trò vedette hoặc first face. Cô đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng mẫu Việt.

Á hậu Minh Kiên tích cực mở rộng hoạt động nghệ thuật. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh công việc người mẫu, Á hậu Minh Kiên còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và hợp tác với nhiều tạp chí, thương hiệu thời trang uy tín. Định hướng đa năng giúp cô từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình trong làng giải trí.

Tình bạn gắn bó giữa hai đại diện Miss World Việt Nam 2023

Không chỉ gặt hái thành công riêng, cả Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên đều giữ mối quan hệ thân thiết và lối ứng xử văn minh trước công chúng. Sự xuất hiện chung trong loạt ảnh mới tiếp tục minh chứng cho tình bạn bền chặt của hai mỹ nhân sau khi bước ra từ một cuộc thi sắc đẹp lớn.

Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên được kỳ vọng bứt phá trong thời gian tới. (Nguồn: FBNV)

Với định hướng phát triển bền vững cùng phong cách ngày càng chuyên nghiệp, cả hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực theo đuổi và mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng trong tương lai.