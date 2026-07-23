Hoa hậu Ý Nhi và màn lột xác diện mạo: Quyết định táo bạo ở tuổi 24 Miss World Vietnam 2023 Ý Nhi gây ấn tượng mạnh với mái tóc ngắn và phong cách thời trang cá tính. Người đẹp hiện đang chuẩn bị tốt nghiệp tại Úc và nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ sự trưởng thành trong cả sự nghiệp lẫn đời tư.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Ý Nhi là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào cùng hành trình trưởng thành sau khi đội vương miện. Người đẹp sinh năm 2002 hiện vẫn duy trì sức hút khi liên tục làm mới hình ảnh, đồng thời cân bằng giữa việc học tập, hoạt động nghệ thuật và cuộc sống cá nhân.

Ngôn ngữ thiết kế mới: Cá tính và hiện đại

Mới đây, Ý Nhi tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh với diện mạo hoàn toàn mới, mang đậm phong cách cá tính. Người đẹp gây ấn tượng với mái tóc ngắn trẻ trung, lối trang điểm sắc sảo cùng phong cách thời trang gợi cảm, hiện đại. Đi kèm bộ ảnh, nàng hậu chia sẻ: "Diện mạo mới cho hành trình mới".

Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, sắc sảo.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh mới của Hoa hậu Ý Nhi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định "lột xác" vô cùng táo bạo của nàng hậu, đồng thời dành nhiều lời khen cho diện mạo cá tính, cuốn hút và trưởng thành hơn trước. Có ý kiến cho rằng mái tóc ngắn giúp Ý Nhi khoe được những đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời mang đến hình ảnh hiện đại, tự tin và đầy năng lượng.

Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc ngày càng cuốn hút của Hoa hậu Ý Nhi.

Hành trình học tập và định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng trông chờ vào chặng đường mới trong sự nghiệp của Ý Nhi, đồng thời mong chờ những dự án mà cô sẽ giới thiệu trong thời gian tới. Ý Nhi từng ghi dấu ấn khi lọt Top 40 Miss World 2025. Sau cuộc thi quốc tế, người đẹp lựa chọn tiếp tục theo đuổi việc học tại Úc thay vì hoạt động nghệ thuật dày đặc. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả bởi cho thấy định hướng phát triển lâu dài và bền vững.

Hiện tại, Ý Nhi đang trong giai đoạn hoàn thành chương trình du học tại Úc và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay. Thời gian gần đây, tranh thủ kỳ nghỉ, cô trở về Việt Nam để thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và tham gia nhiều hoạt động giải trí. Sự xuất hiện thường xuyên hơn của nàng hậu tại các sự kiện cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ sớm có những kế hoạch mới sau khi hoàn tất việc học.

Ý Nhi về Việt Nam nhân có kỳ nghỉ ở Úc.

Sự kiên nhẫn trong chuyện tình cảm

Không chỉ được quan tâm bởi sự nghiệp, Ý Nhi còn nhận nhiều sự chú ý với chuyện tình cảm. Ngay sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô từng gây bất ngờ khi công khai bạn trai là Anh Kiệt. Đây được xem là quyết định khá táo bạo bởi hiếm có hoa hậu nào lựa chọn chia sẻ chuyện yêu đương ngay sau khi giành vương miện. Thay vì né tránh, Ý Nhi thẳng thắn xác nhận đang có mối quan hệ nghiêm túc và mong muốn nhận được sự tôn trọng từ công chúng.

Ở thời điểm đó, quyết định của Ý Nhi tạo nên không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo thời gian, chuyện tình của cặp đôi dần nhận được nhiều sự yêu mến hơn khi cả hai luôn âm thầm đồng hành, dành sự tin tưởng cho nhau. Dù Ý Nhi sang Úc học tập còn Anh Kiệt ở Việt Nam, khoảng cách địa lý không trở thành rào cản mà trái lại càng cho thấy sự kiên nhẫn và gắn bó của cả hai.

Trong những lần trở về Việt Nam gần đây, Ý Nhi cũng dành thời gian bên bạn trai. Cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, đón sinh nhật hay cùng tận hưởng cuộc sống đời thường. Chính sự giản dị, tự nhiên và cách cả hai đồng hành trong suốt thời gian dài đã giúp họ nhận thêm nhiều thiện cảm từ khán giả.