Hoa hậu Yến Nhi chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam sau một năm nhiều cảm xúc Trước thời điểm trao lại vương miện Miss Grand Vietnam vào tối 31/7, Hoa hậu Yến Nhi bày tỏ lòng biết ơn và nhìn lại chặng đường một năm đầy thăng trầm.

Tối 31/7, đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu thời điểm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi khép lại hành trình một năm trên cương vị đương kim hoa hậu trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Yến Nhi trong ngày cuối của nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.

Chia sẻ xúc động trước thời khắc khép lại nhiệm kỳ

Trước thời điểm chuyển giao vương miện, người đẹp 22 tuổi đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nhìn lại hành trình một năm qua, Yến Nhi xem đây là quãng thời gian quý giá giúp bản thân trưởng thành, học hỏi và đón nhận nhiều tình cảm từ công chúng.

Yến Nhi bày tỏ sự trân trọng đối với từng sân khấu, trải nghiệm và cuộc gặp gỡ trong suốt thời gian đảm nhiệm vai trò. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình cùng ê-kíp đã luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Yến Nhi sẽ trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm vào tối 31/7.

Hành trình từ đăng quang đến những bài học trưởng thành

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Sau chiến thắng trong nước, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2025 nhưng không đạt kết quả như mong đợi.

Trong thời gian thi đấu quốc tế, Yến Nhi từng vướng phải ồn ào khi vô tình để lọt giọng nói có nội dung chưa phù hợp vào livestream của bạn cùng phòng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Sau sự việc, người đẹp đã chủ động lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô thẳng thắn nhìn nhận sai sót do khoảnh khắc vội vã khiến khán giả phiền lòng, đồng thời khẳng định luôn trân trọng mọi góp ý để lấy đó làm bài học hoàn thiện bản thân trên chặng đường phía trước.