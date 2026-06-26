Hòa không bàn thắng, Paraguay và Úc nín thở chờ suất đi tiếp tại World Cup Cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trên sân Levi's Stadium ở lượt trận cuối, cả Paraguay và Úc đều lỡ cơ hội bứt phá và phải nín thở chờ đợi kết quả các bảng đấu khác để xác định tấm vé vào vòng 32 đội.

Paraguay 0 - 0 Úc Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paraguay tiếp đón Úc.

45' Thay người Phút 45' (Paraguay): Alexandro Maidana vào sân thay Maurício Magalhães Prado.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Jackson Irvine (Úc) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (Úc): Cristian Volpato vào sân thay Ajdin Hrustic.

67' Thay người Phút 67' (Paraguay): Gabriel Ávalos vào sân thay Alex Arce.

77' Thẻ vàng Phút 77': Diego Gomez (Paraguay) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Paraguay): Omar Alderete vào sân thay José Canale.

84' Thay người Phút 84' (Úc): Jackson Irvine vào sân thay Paul Okon-Engstler.

84' Thay người Phút 84' (Úc): Nestory Irankunda vào sân thay Tete Yengi.

92' Thay người Phút 92' (Paraguay): Diego Gomez vào sân thay Damian Bobadilla.

92' Thay người Phút 92' (Paraguay): Matías Galarza vào sân thay Junior Alonso.

KT Kết thúc: Paraguay 0-0 Úc Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 10:59 26/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Paraguay và Úc trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 09:00 ngày 26/06/2026 tại sân vận động Levi's Stadium. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bối cảnh trận đấu tại Levi's Stadium

Sân vận động Levi's Stadium sẽ là nơi chứng kiến cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác biệt: sự lỳ lợm, kỹ thuật của đại diện Nam Mỹ Paraguay và lối chơi kỷ luật, giàu thể lực của đội tuyển Úc. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang trở nên khó lường, một kết quả có lợi trong trận đấu này sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn cho tham vọng của cả hai quốc gia.

Phân tích phong độ Paraguay

Paraguay bước vào lượt trận này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong hai trận đấu gần nhất tại giải đấu, đội bóng Nam Mỹ đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược với một chiến thắng và một thất bại. Việc giành được 3 điểm trong một trận đấu cho thấy khả năng bùng nổ của Paraguay, nhưng trận thua còn lại cũng bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự mà huấn luyện viên cần sớm khắc phục.

Lối chơi của Paraguay thường dựa trên sự chắc chắn ở tuyến dưới và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Tuy nhiên, để vượt qua một đối thủ khó chịu như Úc, họ cần duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu.

Sức mạnh của đội tuyển Úc

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Úc cũng đang sở hữu thành tích tương đồng với đối thủ. Trong hai lần ra sân gần đây nhất, "Socceroos" đã có được một trận thắng và phải nhận một thất bại. Sự cân bằng về mặt kết quả này phản ánh đúng thực lực hiện tại của đại diện đến từ châu Á, khi họ có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhưng đôi khi lại thiếu đi sự sắc sảo để định đoạt trận đấu.

Điểm mạnh của Úc nằm ở nền tảng thể lực dồi dào và khả năng không chiến ấn tượng. Những tình huống cố định hoặc các pha tạt cánh từ hai biên luôn là vũ khí lợi hại mà Úc thường xuyên sử dụng để gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Nhận định thế trận

Với việc cả Paraguay và Úc đều đã có được một chiến thắng trong hai trận gần nhất, tâm lý của các cầu thủ sẽ có phần tự tin hơn. Tuy nhiên, tính chất quan trọng của một trận đấu tại World Cup có thể khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng nhằm tránh những sai lầm đáng tiếc. Trận đấu dự kiến sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng ở khu vực trung tuyến, nơi đội nào kiểm soát được nhịp độ trận đấu tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng chung cuộc.

Phong độ gần đây của Paraguay

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)

28/03/2026: Hy Lạp 0-1 Paraguay (Thắng)

Phong độ gần đây của Úc

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thua)

14/06/2026: Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thua)

31/03/2026: Úc 5-1 Curaçao (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Paraguay (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Úc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Paraguay

M. Almirón: Red Card (Missing Fixture)

Australia

J. Italiano: (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Australia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Australia

Cập nhật đội hình lúc 08:31 26/06/2026

Đội hình chính thức

Paraguay

Sơ đồ: 5-4-1

HLV: G. Alfaro

Đội hình xuất phát:

12. O. Gill (G)

4. J. Cáceres (D)

2. G. Velázquez (D)

15. G. Gómez (D)

3. O. Alderete (D)

26. A. Maidana (D)

8. D. Gómez (M)

14. A. Cubas (M)

23. M. Galarza (M)

19. J. Enciso (M)

21. G. Ávalos (F)

Dự bị:

22. G. Olveira

6. J. Alonso

9. A. Sanabria

25. I. Pitta

7. R. Sosa

16. D. Bobadilla

18. A. Arce

17. A. Romero

5. F. Balbuena

11. Maurício

24. G. Caballero

1. R. Fernandez

13. J. Canale

20. B. Ojeda

Úc

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: T. Popović

Đội hình xuất phát:

18. P. Beach (G)

3. A. Circati (D)

19. H. Souttar (D)

25. L. Herrington (D)

16. A. Behich (M)

13. A. O'Neill (M)

22. J. Irvine (M)

5. J. Bos (M)

8. C. Metcalfe (M)

17. N. Irankunda (F)

20. C. Volpato (M)

Dự bị: