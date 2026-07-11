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Nông thôn mới

Hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển nông thôn

Từ Duyên - 07/11/2026 07:51
Nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩn đã chủ động huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
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