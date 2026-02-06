Hoàng Công Hậu lập hat-trick, U19 Việt Nam thắng đậm Timor Leste 3-0 Tiền đạo thuộc biên chế Thể Công - Viettel tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng, giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi giải quyết trận mở màn đầy khó khăn tại bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Trong ngày ra quân tại bảng A Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Dù tỷ số có phần cách biệt, đây lại là một trận đấu đầy thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khi đối thủ không còn là đội bóng lót đường dễ bị bắt nạt.

Khởi đầu thuận lợi và những phút giây bế tắc

Điểm sáng lớn nhất trận đấu chính là tiền đạo cánh Hoàng Công Hậu với một cú hat-trick ấn tượng. Ngay ở phút thứ 2, chân sút này đã ghi bàn mở tỷ số, tạo ra lợi thế sớm cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thắng này không giúp đội bóng áo đỏ có một thế trận dễ dàng. Trong suốt hơn một giờ đồng hồ sau đó, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Dù kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến U19 Việt Nam không thể gia tăng cách biệt. Ngược lại, U19 Timor Leste với dàn cầu thủ có gốc gác nước ngoài đã tổ chức những pha phản công sắc lẹm, mang đậm phong cách bóng đá Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Sự xuất sắc của hàng thủ và sự bùng nổ cuối trận

Đã có những thời điểm khung thành của U19 Việt Nam bị đặt vào tình trạng báo động đỏ. Trong bối cảnh đó, thủ môn Hoa Xuân Tín đã sắm vai người hùng với những tình huống cứu thua xuất thần, sửa sai cho các đồng đội và giữ vững lợi thế dẫn bàn.

Công Hậu có một màn trình diễn ấn tượng để giúp U19 Việt Nam giành thắng lợi đậm đà.

Phải đến những phút cuối trận, khi thể lực của U19 Timor Leste suy giảm, U19 Việt Nam mới thực sự bùng nổ. Hoàng Công Hậu liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng ở phút 83 và 90+1 để hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Chiến thắng 3-0 giúp U19 Việt Nam dẫn đầu bảng A.

Hoàng Công Hậu: Sản phẩm ưu tú từ lò Thể Công - Viettel

Hoàng Công Hậu sinh năm 2007 tại An Dương, TP.Hải Phòng. Anh là minh chứng cho sự mát tay của lò đào tạo Thể Công - Viettel sau khi trưởng thành từ Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Dù không sở hữu thể hình quá cao to, Công Hậu bù đắp bằng khả năng chọn vị trí nhạy bén, tốc độ bứt phá và kỹ năng dứt điểm điêu luyện trong phạm vi hẹp.

Trước khi tỏa sáng tại giải U19 Đông Nam Á, tiền đạo này từng góp công lớn giúp U17 Thể Công - Viettel vô địch quốc gia năm 2023 và giành hạng ba tại giải U19 quốc gia 2025. Hiện tại, anh đang được đội bóng chủ quản cho CLB Huế mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại môi trường chuyên nghiệp.

Cú hat-trick vào lưới Timor Leste không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tài năng của cầu thủ trẻ gốc Hải Phòng trên hành trình chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp bóng đá.