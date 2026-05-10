Hoàng Đức chấn thương sau siêu phẩm, Việt Nam đối đầu Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình thắng Hải Phòng nhưng dính chấn thương gối. Trong khi đó, ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng Hàn Quốc tại Asian Cup 2027.

Nguyễn Hoàng Đức một lần nữa chứng minh giá trị của một ngôi sao tại V-League 2025/26, nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng của Ninh Bình là chấn thương đáng lo ngại của tiền vệ này. Cùng lúc đó, bóng đá Việt Nam đón nhận thông tin đầy thử thách khi kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bảng đấu có sự góp mặt của ứng cử viên vô địch Hàn Quốc.

Hoàng Đức: Siêu phẩm, chiến thắng và nỗi lo chấn thương

Trận đấu giữa Ninh Bình và Hải Phòng tại vòng 22 V-League 2025/26 đã chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ này không chỉ ghi một siêu phẩm mà còn trực tiếp mang về quả phạt đền, giúp đội bóng Cố đô giành chiến thắng sát nút 2-1. Thắng lợi này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp Ninh Bình vượt qua Hà Nội FC để chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Hoàng Đức toả sáng đúng lúc.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Ninh Bình không trọn vẹn khi HLV Bae Ji Won tiết lộ tình trạng sức khỏe của học trò cưng. Nhạc trưởng của đội đã dính chấn thương đầu gối sau một tình huống va chạm. "Tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức trên sân là không thể phủ nhận. Chúng tôi buộc phải kiểm tra kỹ tình trạng này dù cậu ấy rất khát khao thi đấu", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ đầy lo âu. Việc thiếu vắng Hoàng Đức trong giai đoạn nước rút sẽ là bài toán nan giải cho tham vọng duy trì vị thế của Ninh Bình.

Thanh Hóa thắng nghẹt thở Hà Nội FC

Tại một diễn biến khác, CLB Thanh Hóa đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ đầy duyên nợ Hà Nội FC tại vòng 22. Bước ngoặt đến từ pha nỗ lực đột phá cá nhân của Văn Tùng bên hành lang cánh trái, trước khi tung đường kiến tạo sắc lẹm cho Ngọc Mỹ đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng duy nhất. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, phản ánh đúng tính chất của cuộc đua vào nhóm huy chương năm nay.

ĐT Việt Nam gặp thử thách cực đại tại Asian Cup 2027

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia. ĐT Việt Nam rơi vào bảng E, nơi có sự hiện diện của Hàn Quốc – đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương. Đây được xem là thử thách lớn nhất cho tham vọng tiến sâu của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục.

ĐT Việt Nam gặp thử thách lớn.

Ngoài Hàn Quốc, bảng E còn có sự góp mặt của UAE – đối thủ đang có phong độ cao sau chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Tấm vé cuối cùng của bảng đấu sẽ được quyết định sau trận play-off giữa Lebanon và Yemen vào tháng 6 tới. Với cục diện này, ĐT Việt Nam cần một chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể cạnh tranh suất đi tiếp trước những đối thủ hàng đầu Tây Á và Đông Á.

Nghịch lý tiền thưởng: Trụ hạng giá trị hơn vô địch

Một thông tin gây xôn xao dư luận là mức treo thưởng của CLB PVF-CAND. Ban lãnh đạo đội bóng này sẵn sàng chi tới 8 tỷ đồng nếu đội nhà trụ hạng thành công. Đáng chú ý, con số này vượt xa mức thưởng 5 tỷ đồng dành cho nhà đương kim vô địch V.League 2025/26. Điều này cho thấy tính khốc liệt của cuộc đua sinh tồn và quyết tâm đầu tư lớn từ phía đội bóng nhằm duy trì sự hiện diện tại giải đấu cấp cao nhất.

Bóng đá quốc tế: U17 Thái Lan tan mộng World Cup

Bóng đá khu vực cũng chứng kiến những biến động lớn. U17 Thái Lan đã chính thức dừng bước tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Ả Rập Saudi, qua đó chính thức mất vé dự World Cup. Trong khi đó, giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn với sự tham gia của 3 khách mời chất lượng là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc), nâng tổng số đội tham dự lên con số 14.