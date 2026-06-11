Hoàng Đức rực sáng ngày tái ngộ, Ninh Bình vùi dập Thể Công Viettel để vào chung kết Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn giúp Ninh Bình đánh bại đội bóng cũ Thể Công Viettel 4-1 để giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 tại Ninh Bình Arena đã chứng kiến một kịch bản kịch tính khi Ninh Bình khẳng định sức mạnh vượt trội trước á quân V-League Thể Công Viettel. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, người đã gieo sầu cho đội bóng cũ trong một ngày thi đấu thăng hoa của dàn sao đội chủ nhà.

Ninh Bình có chiến thắng thuyết phục trước các vị khách Thể Công Viettel. Ảnh: Cao Oanh - Vietnamnet.

Sức mạnh áp đảo và sự tỏa sáng của các ngoại binh

Dù đối đầu với đội bóng vừa giành ngôi á quân V-League, Ninh Bình nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi kiểm soát bóng mạch lạc. Sau những phút đầu để Thể Công Viettel tạo ra sức ép thông qua các pha dứt điểm của Khuất Văn Khang và Lucao, đội chủ nhà đã tung ra đòn trừng phạt chí mạng ngay từ cơ hội rõ rệt đầu tiên.

Phút 15, tận dụng sai lầm mất bóng của hàng thủ đội khách, Fred Friday dốc bóng tốc độ bên hành lang cánh trước khi kiến tạo dọn cỗ để Phạm Gia Hưng băng lên dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Ninh Bình. Bàn thắng sớm giúp đội bóng cố đô chơi thanh thoát hơn, trong khi Thể Công Viettel bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Đặng Văn Lâm.

Khoảnh khắc xúc động của Nguyễn Hoàng Đức

Trước khi hiệp một khép lại, kịch bản được chờ đợi nhất đã xảy ra. Phút 43, lại là Fred Friday thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén với đường chọc khe xé toạc hệ thống phòng ngự áo lính. Nguyễn Hoàng Đức thoát xuống, dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Việt nhân đôi cách biệt.

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, ngôi sao mang áo số 28 đã từ chối ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng đối với câu lạc bộ đã làm nên tên tuổi của mình. Đây là dấu ấn chuyên môn thuần túy, khẳng định giá trị của tiền vệ tài hoa này trong màu áo mới.

Màn trình diễn thượng hạng của Đặng Văn Lâm

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải một "bức tường thép" mang tên Đặng Văn Lâm. Thủ thành sinh năm 1993 liên tục có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống cản phá ba pha dứt điểm liên tiếp ở phút 71, làm nản lòng hoàn toàn các chân sút đối phương.

Dù Lucao đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85 từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của cầu thủ trẻ Lê Phát, nhưng hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 2 phút sau, Trần Bảo Toàn tái lập khoảng cách hai bàn sau một pha phối hợp sắc nét.

Thống kê trận đấu và cục diện chung kết

Phút 90, Fred Friday hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 sau pha đá bồi cận thành. Chiến thắng này không chỉ đưa Ninh Bình vào chung kết mà còn khẳng định vị thế của một thế lực mới tại bóng đá Việt Nam.

Thông số Ninh Bình Thể Công Viettel Tỷ số 4 1 Cầu thủ ghi bàn Gia Hưng, Hoàng Đức, Bảo Toàn, Fred Friday Lucao (pen) Thành tích mùa giải Hạng 3 V-League Á quân V-League

Tại trận chung kết Cup Quốc gia 2025/26, Ninh Bình sẽ đối đầu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh – đội bóng vừa vượt qua Nam Định với tỷ số 4-2. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài thượng đỉnh của hai đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ nhất mùa giải năm nay.