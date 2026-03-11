Hoàng Hên lọt danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam: Kỳ vọng làn gió mới cho hàng công Tiền đạo Đỗ Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam, mở ra triển vọng tái hợp bộ đôi sát thủ cùng Nguyễn Xuân Son tại vòng loại Asian Cup.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên đã chính thức góp mặt trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam cho đợt tập trung sắp tới. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng cho hàng công của "Những chiến binh Sao vàng" trong hành trình chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và màn tái đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên nhiều khả năng sẽ được lên tuyển Việt Nam.

Hiệu suất bùng nổ của tân binh nhập tịch

Việc Đỗ Hoàng Hên lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Kim Sang-sik là kết quả tất yếu sau màn trình diễn thăng hoa tại giải quốc nội. Dù phải bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V-League 2025/26 để hoàn tất các thủ tục nhập tịch, chân sút này vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét ngay khi trở lại.

Trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Hên đã ghi tới 6 bàn thắng và đóng góp 7 đường kiến tạo chỉ sau 9 lần ra sân. Hiệu suất khủng khiếp này cho thấy sự thích nghi tuyệt vời và bản năng sát thủ của tiền đạo này, điều mà hàng công tuyển Việt Nam đang rất khát khao.

Lời giải cho bài toán hàng công

Sự xuất hiện của Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ là phương án giải quyết bài toán ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Hiện tại, các trụ cột lâu năm như Tiến Linh và Tuấn Hải đang có dấu hiệu sa sút phong độ. Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Son – một tiền đạo nhập tịch khác – cũng đang nỗ lực tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương nặng.

Về mặt pháp lý, theo quy định từ FIFA, Đỗ Hoàng Hên đã hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia từ cuối năm 2025. Sự góp mặt của anh không chỉ gia tăng chiều sâu đội hình mà còn mang đến nhiều lựa chọn chiến thuật hơn cho ông Kim Sang-sik.

Màn tái hợp của "bộ đôi nguyên tử"

Đáng chú ý, nếu được triệu tập chính thức, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến màn tái hợp của cặp bài trùng Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Cả hai từng là đối tác cực kỳ ăn ý, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ khi còn thi đấu chung màu áo Nam Định.

Sự thấu hiểu giữa hai chân sút này cùng khả năng dứt điểm sắc bén hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, đầy sức sống cho đội tuyển Việt Nam. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo đỏ tạo ra lợi thế lớn trong mục tiêu giành kết quả khả quan trước Bangladesh và đặc biệt là đối thủ duyên nợ Malaysia.